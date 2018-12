'La actuación del segundo tiempo encanta, gusta y satisface': Comesaña

Julio Comesaña terminó el partido del junior contra Medellín con una enorme sonrisa. Quedó satisfecho, sobre todo, por el segundo tiempo que hizo su equipo. Aunque no cree que la serie final ya esté resuelta.

"Era cuestión de calmarnos y empezar a pensar, no a ponerle el alma. Había que frenar, buscar otras salidas. Y desde que empezamos el segundo tiempo no le bajaron el entusiasmo pero hicieron otras cosas. Fue muy emotivo y logramos superar un rival muy difícil. Al final logramos una ventaja que no es definitiva, pero en este nivel, es una gran ventaja", dijo Comesaña.

"Cuando uno juega un gran primer tiempo y un pobre segundo, queda una fea sensación. Cuando uno remata como lo hicimos, queda otra sensación. Era nuestro último partido en casa de la temporada. Repito. Ni cinco goles son definitivos, porque Medellín tiene gol, pero tres de diferencia son importantes porque tenemos gol. Lo digo desde hoy, no vamos a ir a Medellín con 11 volantes. Vamos a jugar como si fuéramos 0-0 o 1-0 ganando. Pero ahora la cabeza la tenemos en Brasil", agregó el entrenador.



Para Comesaña, la clave estuvo en hace runa pausa y bajar las revoluciones, ahí Junior encontró las vías del gol. "Había que bajar revoluciones, jugar a lo que Junior juega. Somos capaces de tirar paredes, triangular, filtrar balones, circular. A veces se da y a veces no, pero lo más lindo es la actuación del equipo en el segundo tiempo, es el que encanta, gusta y satisface".



