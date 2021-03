Juan Cruz Real lanza frase de batalla: 'Vamos a clasificar'

Juan Cruz Real, técnico de América de Cali, reconoció la eficacia que tuvo el Medellín, que lo venció en el Pascual Guerrero, pero considera que el resultado fue injusto por lo que hizo su equipo durante los 104 minutos que dio el árbitro Éder Vergara.

Los escarlatas se quedaron con 19 puntos y tendrán que ganar cuatro de los cinco partidos que les faltan: Alianza Petrolera (como visitante), Millonarios (en Cali), Equidad (en Cali), Jaguares (en Montería) y Tolima (en Cali), una tarea nada sencilla.



El entrenador argentino estima que sus jugadores actuaron bien, aunque faltó profundidad ante un rival que soporta su trabajo en defenderse con dos bloques y apelar al contrataque. También prometió que encontrarán la clasificación a los cuartos de final, pese a que en este momento parece una misión muy complicada por el calendario que se le avecina.



“Esto es fútbol, creo que el equipo aplicó un plan de partido que teníamos, un rival que sabíamos que tiene su modelo de juego de esa forma, que se repliega, que trata de jugar a contraatacar como un delantero rápido como Castro, me parece que si bien es verdad que tuvimos mucho control de juego y por allí no tuvimos opciones muy claras, me parece muy injusto el resultado, tuvimos creo que 15 tiros al arco contra 6 del rival, si mal no me acuerdo ellos tuvieron tres situaciones, las dos del gol y una más. Sabíamos que eso podía pasar, lamentablemente en esa última acción en un contraataque que no supimos resolver bien".



Complementó que “pero más allá del resultado, que obviamente estamos dolidos porque queríamos ganar, repito que estoy, no contento, pero tranquilo con el rendimiento del equipo, hoy el equipo buscó por todos lados, es verdad que al tener un equipo tan replegado por ahí nos faltó tener más profundidad, lo teníamos que haber hecho mejor, el segundo tiempo lo hicimos mejor que el primero, hoy merecimos ganar, por el control, porque tuvimos la iniciativa, pero el rival vino a contraatacar, de tres tiros al arco acertó dos, pero esto es fútbol, ahora lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza, nos quedan cinco partidos, 15 puntos en juego y tenemos que seguir pensando que los puntos que no conseguimos hoy tenemos que sumarlos afuera y seguir ganando para meternos en los ocho”.

No estuvo de acuerdo en que América haya tenido pocas acciones en el arco antioqueño: “No creo que no se haya generado juego, por el control del juego que hubo, que fue muchísimo, jugamos la mayor cantidad de tiempo en campo del rival, me parece que sí por el volumen de juego nos faltó tener más profundidad y crear más situaciones de gol, obviamente que cuanto tienes un rival que pone mucha gente por delante del área propia los espacios se reducen y eso es lo difícil, nosotros habremos hecho algo mal para no poder generar esa profundidad que necesitábamos, pero el juego tuvimos mucho, de hecho en el primer tiempo jugamos hasta el minuto 50 con dos mixtos y un jugador de ataque en el medio campo, lo que sí nos faltó con ese control que tuvimos fue más profundidad”.



También habló de la dificultad para encontrar un reemplazo para Ramos: “Siempre lo he dicho, Adrián para nosotros es muy importante y cuando él no está el equipo lo siente, seguiremos buscando alternativas, tratando de buscar soluciones más que lamentarnos, para los partidos que quedan”.

De igual forma, explicó por qué no pudo encontrar la solución para contrarrestar la fórmula del DIM: “No creo que haya sido un mal partido, los jugadores estuvieron bien, tal vez no desarrollamos la profundidad. El rival te pone dos líneas de cuatro cerca de su área y eso hizo más difícil todo, mérito del adversario, ese es su modelo de juego y lo desarrolla, nosotros siendo América consideramos que debemos tener la iniciativa siempre, para el control que tuvimos nos faltó profundidad, hicimos parte del plan de partido muy bien, como fue tener control de juego, presiones tras pérdida, circular la pelota, tal vez nos faltó carrera de desmarque, pase a las espaldas, que es lo que te da profundidad. Creo que una parte no la hicimos bien, pero no fue un mal partido de los jugadores, ellos se entregaron a pleno, el rival nos pateó tres veces y nos hizo dos goles”.



Al finalizar la rueda de prensa, el técnico argentino pidió espacio para dejar una sentencia: “Creo en mi equipo y en mis jugadores más que nunca, nos quedan cinco partidos y nos vamos a clasificar, tomen nota de eso, alguna vez lo dije porque sé cómo van a venir estos días, no nos den por muertos, creo en mis jugadores más que nunca”.



Por su parte, Adrián Ramos se refirió a la razón de su salida en el segundo tiempo: “Sobre la molestia miraremos la evolución cuando me revise el médico y me hagan el control de cómo voy, el Medellín hizo una propuesta de aguantar y nos marcó dos goles, hizo la diferencia, nosotros intentamos todo el tiempo buscar el arco contrario, por allí no encontramos esas opciones claras para meterla, esto es fútbol, ellos se llevan el premio, vinieron a hacer un trabajo y tuvieron la fortuna de marcar los goles, nosotros intentamos, pero no encontramos la manera de definir”.



Sobre su presencia como titular, afirmó que “se tomó la decisión de jugar porque estábamos bien, estas son situaciones que se presentan en el fútbol, tuve otra molestia, infortunadamente para mí, y hay que pensar en lo que se viene”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces