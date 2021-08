Osorio está tranquilo con el equipo, pero sabe que debe mejorar

América de Cali no consiguió ganar en el primer partido de la sexta fecha de la Liga este viernes, empató 0-0 contra Patriotas en el Estadio Pascual Guerrero en Cali.



Estas fueron las reacciones del técnico Juan Carlos Osorio al termino del compromiso.



Rotación. "Hoy le correspondió a Joao (Rodríguez) y creemos que hizo un buen juego, remplazó bien a Jeisson (Lucumí) y nos parece que teníamos que darle oportunidad a varios jugadores teniendo en cuenta que tenemos tres partidos en ocho días. Ante la ausencia de (Cristian) Arrieta, Geovanni (Montes) hizo un buen juego hasta el momento de la lesión. Creemos que Kevin (Andrade) hizo un buen partido. Estamos satisfechos con lo que hicieron. En lineas generales el equipo dominó el juego un un 70 por ciento. Buscó siempre el arco rival, no tengo ninguna queja"



Generación de juego. "Cualquier equipo que salga a atacar siempre estará expuesto a que el rival le clausure todas las oportunidades de gol y que de vez en cuando tenga oportunidades de ataque. Me quedo con que las transiciones d defensa ataque que tuvieron se las clausuramos, las manejamos muy bien. Los limitamos a nada, muy poco. Tenemos que seguir mejorando nuestra idea de juego, es una idea muy difícil de ejecutar. Buscar al rival, jugar en campo contrario. Seguiremos en la búsqueda de mejorar"



Toma de decisiones. "Nos podríamos quedar seis horas hablando de eso. Si tenemos en cuenta que se nos pasan más de 60.000 pensamientos al día y alguno genera una acción, estoy seguro que cada persona también toma malas decisiones. Los jugadores de fútbol tienen que responder eso porque están ante el escrutinio público, pero no podemos hablar de malas decisiones. Sería entrar a hablar en un debate de nunca terminar".



Kevin Andrade como volante. "(Puede seguir) con absoluta seguridad, al cien por ciento".



Juveniles. "Van por muy buen camino. Van a ser muy influyentes. Uno de los tres tiene todas las probabilidades de llegar al fútbol europeo".



