'No hay cosa más peligrosa que un León herido': Pinto

Jorge Luis Pinto, DT de Millonarios, se refirió este sábado a la derrota de su equipo en el clásico contra Santa Fe. Reconoció que Millos no jugó bien y criticó, una vez más, el arbitraje.

Partido: "Fuimos un equipo impreciso y nervioso en el primer tiempo, no se encontró el juego. En el segundo tiempo tuvimos un poco de claridad, pero no fue suficiente. Tenemos que ser realistas y fue una mala semana en resultados.



Rival: "Lo reconocemos, estoy sorprendido. Les advertí, no hay cosa más peligrosa que un León herido. Reaccionaron bien. Llegamos al área, pero no con claridad"

.

Conclusión: "Nos marcaron bien. Eso no afectó".



Trámite: "El segundo tiempo buscamos, pero la parte defensiva de Santa Fe fue buena, hemos jugado un clásico regular-malo, especialmente el primer tiempo. No tuvimos el fútbol que necesitamos. Les pedí que no tuviéramos nerviosismo. Se mejoró, pero estamos preocupados por este rendimiento".



Sin excusa: Físicamente no estuvimos mal. Algunos vienen tomando ritmo, Salazar, Payares, pero no es excusa, hemos jugado mal y el tramite fue horrible.



El árbitro: "El tiempo que descontaron es vergonzoso, estoy muy preocupado por esa situación arbitral. Santa Fe hace lo que quiere en Bogotá y el árbitro no se inmuta. Al contrario, parece que les gustara que no se jugara. Eso no es invento mío. Ustedes vieron los 4 minutos que descontaron y todo lo que se perdió. Estoy triste con eso.



DEPORTES