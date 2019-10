Jorge Luis Pinto dice que ya se le llenó la copa

Jorge Luis Pinto lamentó una nueva derrota con Millonarios esta vez contra Junior, en Barranquilla. El técnico quedó muy molesto, no con su equipo, sino con el desempeño del juez central Wílmar Roldán, al que criticó por pitar un penalti, que atajó Faríñez, y por la expulsión de Román al final del juego.

Análisis: "No es que hayamos cambiado de un tiempo al otro, es que Junior ajustó y se dio cuenta de que lo atacábamos y no jugábamos mal, y reaccionó, tuvimos el control por ratos, pero en los 90 fue de tú a tú, en la áreas. Fue un partido que el que hiciera el gol ganaba. Estamos golpeados, era un partido clave para nuestra clasificación. Miraremos lo que viene…



Arbitraje: "El fenómeno arbitral... respeto a Roldán, lo he visto internacionalmente, pero no puede pitar un penalti como el de hoy, no cabe, la expulsión de Román tampoco cabe, es una falta sin necesidad de amarilla. Millonarios está sufriendo los errores de los árbitros. La expulsión de Jaramillo contra América. Si Roldán pita un penalti a dos pasos del área, el juez de línea tiene que advertirlo. Ya se llenó la copa. El tema de las expulsiones contra nosotros es terrible.



Trámite: "El primer tiempo tuvimos algunas cosas, el segundo ellos ajustaron y marcaron más a Ortiz y a Maca (Silva), no fue fácil atacar. Fue un partido agresivo de parte y parte.



¿Qué pasa?: "Nos decuidamos en el gol. Nos ha hecho falta presencia ofensiva. Pero el bajón no es futbolístico, fuimos agresivos, buscamos sin temor, buscamos el triunfo. junior reaccionó. ¿Reclamarle más a mis jugadores?, la presencia en el gol.



