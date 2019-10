Pinto admite su gran error en el Millonarios de esta temporada 

Jorge Luis Pinto quedó golpeado tras la derrota de Millonarios contra Santa Fe. El DT dijo que fue una noche desastrosa y reconoce que la clasificación está complicada. Además, dijo que su gran error fue permitir que se desbaratara el equipo del primer torneo, el que estuvo a punto de ir a la final.

Partido: la velocidad no es desespero y la tranquilidad no es lentitud. Lo de hoy no puede pasar en el fútbol. De pronto me equivoqué. Nos vamos muy tristes despidiéndonos de la plaza. Es una noche nefasta para todos.



Salida de Ortiz: A Ortiz lo saqué por concepto técnico. Lo conozco más que usted (periodista). Necesitábamos un hombre más fuerte, de presencia ofensiva y un mediapunta. Abrí a Silva y Zapata. Me gritaban que sacara a Duque y él es el mejor del partido. Las posiciones no determinan la funcionalidad. Carrillo y Duque fueron de lo mejor. Sé valorar el fútbol, había que quitar y atacar. Tuvimos opciones. Peleamos. Conozco a Ortiz y sus características de juego aéreo, por eso hice los cambios. Ustedes no entrenan con él, no los ven jugar todos los días…



¿Están eliminados? Todavía no. De pronto estamos en el límite de los números. No hay nada bueno. Estamos heridos, los goles son vergonzosos. Al único que le echan la culpa de todo es a Pinto. Puede haber la posibilidad de acuerdo a los resultados.



Autocrítica: Cometí un error al desbaratar lo que estaba bien, eso me da duro en la conciencia. El equipo tuvo un promedio alto de puntos, yo acepté eso y ahí nos equivocamos. Se fueron algunos jugadores que nos rendían y con porte táctico más productivo. Después no pudimos encajar la defensa. No le quiero echar la culpa a Román, pero el partido equipo lo empecé a perder en Barranquilla. Soy responsable y vamos a ver que pasa con Pinto. Soy responsable. Me oyen bien, soy responsable.



