¿Santa Fe ya clasificó? Esto piensa el DT Harold Rivera

El técnico de Santa Fe, Harold Rivera, destacó la victoria de su equipo 0-3 contra Alianza Petrolera, en la fecha 17 de la Liga. Considera que su equipo ya está clasificado, pero quiere seguir sumando. Esto dijo en rueda de prensa.

Balance: "Nos imaginamos el partido así. No es excusa pero la humedad es alta y los jugadores entendieron que teníamos que sumar. No hicimos nuestro juego en buena parte del primer tiempo porque Alianza nos lo hizo difícil y en un par de ocasiones nos inquietaron. Fuimos fieles a nuestro estilo en el gol, elaborado desde atrás, es nuestra idea de juego. Después llegó el segundo gol, y en el segundo tiempo el gol de Caballero nos da tranquilidad para manejar el resultado.



Cuentas: "Queríamos ganar y empezar a asegurar la clasificación no sé sin con 30 estaremos clasificados, yo pienso que sí, pero la idea es sumar la mayor cantidad de puntos. Era vital ganar por el tema anímico por lo del partido pasado. Valoro el esfuerzo del equipo".

Velásquez: "Sabemos lo que nos puede dar, hay momentos en los que no se encuentra, ha ingresado y ha hecho cosas buenas. hoy fue titular. Salió por lesión, ligamento colateral medial lo tiene afectado, no es de gravedad según me dice el médico, pero esperemos se recupere pronto".



Santa Fe enfrenta el domingo a Millonarios, en la penúltima jornada, y cerrará contra La Equidad.



