DT de Santa Fe no se guarda nada: mensaje para Pérez y el equipo

Muy decepcionado se le vio a Harold Rivera, DT de Santa Fe, luego de la derrota de su equipo en el clásico contra Millonarios, 1-2 en El Campín.

Rivera no se guardó nada. Habló del error de Andrés Pérez en el penalti en el empate parcial y de la falta de jerarquía de su equipo.



Balance: "Era un partido controlado. Ellos tuvieron opciones de un centro al palo, un cabezazo, nosotros tuvimos la de Rentería, el contraataque con Delgado... En la segunda parte quisimos ser más verticales. Generamos situaciones, encontramos el gol, tuvimos otra para definir que Delgado no alcanza.



Andrés Pérez: "Entra Andres Pérez para que me maneje el partido, pero cometemos una falta de esas en esa instancia. No tomamos la mejor decisión en esa jugada. Ese partido era de ganarlo de jerarquía, faltaba un minuto. Se viene el gol y el envión de ellos, y nuestros errores en la ultima jugada. Hay tristeza por lo que se perdió, siento pena con la afición de perder de esa manera. Hay momentos en los que tenemos que mostrar la jerarquía y no la mostramos".

Qué faltó: "Después del gol tuvimos opciones para liquidar. Millonarios avanzó sin claridad pero inquietando. y repito, nos faltó tomar mejores decisiones, no cometer esos errores. Hay VAR y cometer una falta de esa forma... nos faltó madurez para tomar mejor decisión. Y dejamos tirar un centro, no referenciamos marca y nos ganan.Toca replantear y hablar, estas ventajas no las podemos dar si queremos ser finalistas".





