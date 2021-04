DT de Santa Fe no se dar por vencido: este fue su mensaje de esperanza

Harold Rivera, DT de Santa Fe, analizó la derrota de su equipo frente a Junior, en la ida de cuartos de final de la Liga, 3-1. Admitió los errores, pero cree que aún se puede dar vuelta a este marcador.

(Le puede interesar: Junior dominó a Santa Fe y pudo seguir de largo, pero debe esperar)



Estas fueron sus declaraciones después del partido.



Balance: "Siempre hablo de Junior como un equipo de elaboración y efectividad. Borja nos ha hecho ese gol en repetidas ocasiones y seguimos cometiendo el error. Nos faltó estar más atentos. Los centros de los costados nos están haciendo daño- Junior nos presionó la salida. Lo otro es que con la posibilidad de llegar al arco de ellos nos resolvimos de la mejor manera. Ese gol que marcamos nos da vida para lo que resta, no esta dicho nada, dependemos de nosotros. El año anterior una cosa era el 1-0 2-0 3-0. Por fortuna hicimos ese gol y ojala podamos revertir la serie. Tranquilos no podemos estar, estamos inquietos por lo que nos pasó y por lo que se viene".



La vuelta: "La serie está complicada, no es imposible, conocemos lo que podemos dar de locales, al frente un rival de respeto, pero dependemos de nosotros. Ya estamos así, no fuimos claros sobre todo en defensa y recibimos 3 anotaciones. A mitad de semana jugamos un partido importante con Fluminense, pero no deja de ser un partido que va a generar muchas situaciones. La idea es ganar ese partido y esperar el juego con junior".



A mejorar: "Debemos mejorar la efectividad. Atacamos no finalizamos nos contraatacan y nos marcan. Defensivamente debemos mejorar porque no podemos recibir esas anotaciones. hay que luchar, son 12 finales".



DEPORTES

Lo invitamos a leer también:

-¡Muriel, figurón: asistencia de taco y gol para el Atalanta!



-Jugador colombiano en Argentina sufre paro cardíaco en el camerino



-Con Cuadrado, Juventus no hace la tarea para buscar el título