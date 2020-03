DT de Santa Fe no quedó contento, pero celebra el punto en el clásico

Hárold Rivera no quedó contento. Reconoce que no fue el mejor partido de Santa Fe y que pudo perder contra millonarios. En todo caso, celebra el punto que consiguió su equipo para seguir sumando en la tabla. En declaraciones a Win Sports, esto dijo el entrenador cardenal.

Balance: Un importante empate. No tuvimos la claridad pero eso es el fútbol. Castellanos tuvo intervenciones importantes y logramos un pinto que suma y nos ubica mejor. Lógico queremos seguir mejorando. No salgo muy contento con lo futbolístico. Esto sirve para corregir.



Castellanos: Para eso están los arqueros, para salvar. Millonarios hizo un gran partido pero nosotros en los primeros 15 minutos tuvimos la claridad. Ya ellos con su presion hicieron más por el partido.



Nacional: Ahora a recuperar a los jugadores. Algunos golpeados. Vamos a enfrentar a otro grande. No ha sido fácil este arranque con estos rivales, pero tenemos que prepararnos bien y estar a la altura.



