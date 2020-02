'Es importante cuando uno encuentra a un goleador': Hárold Rivera

Hárold Rivera quedó satisfecho con el triunfo de Santa Fe contra América. Reconoce que en el primer tiempo le costó al plantel, por la propuesta del rival, pero en la parte final fue contundente. Esto dijo sobre el triunfo y el momento cardenal.

El primer tiempo fue muy disputado, América nos presionó, no nos dejó jugar. No presionamos como deberíamos. El planteamiento era diferente, pero el rival no nos dejó hacer un buen juego. tuvieron unas posibilidades.



El segundo tiempo mejoramos, fuimos superiores y conseguimos una victoria ante un muy buen rival



La clave: Se van acomodando más las fichas. Vamos teniendo es problemas para armar el once por la calidad de los jugadores. Le hemos ganando a rivales importantes, Junior, América, Patriotas porque ganar allá no es fácil. Un equipo serio, veníamos jugando bien y nos faltaban los resultados.



Valdés: Diego viene marcando, efectivo y es importante cuando uno encuentra a un goleador. Está derecho, el primero no fue fácil y el segundo ni se diga. Afortunadamente está en racha y ojalá siga así y los demás. Es convencerse de que podemos.





