Harold Rivera da el parte de victoria de Santa Fe 

Santa Fe toma vida. Logró una victoria importante en Manizales y llegó a 11 puntos en la Liga. El técnico Hárold Rivera se ilusiona con la clasificación.

Mentalidad: “Tuvimos la colaboración de un coach que le habló al grupo, es eso, recuperar la confianza, que se podía, y es lo que les he manifestado. Ellos son importantes en el fútbol colombiano, es de volver a tomar la confianza, la disciplina táctica. La exigencia de una semana es importante. Estamos en eso, en querer sacar a Santa Fe. Esperemos seguir ganando y conseguir por que no la clasificación. Les hablamos de sentir se importantes, con confianza.



Estrategia: "Teníamos que venir a sumar en una dura plaza y ante un gran rival. Cuando los equipos vienen como Caldas de una eliminación levantarse no es fácil. Pero antes de lo anímico, era lo que hiciéramos, ser serios y ordenados. Pudimos haber con seguido más goles.



El cambio: "Llegamos a inculcar mi modelo y eso lleva meses. Hemos visto la respuesta de los jugadores pero todavía hace falta. Pero el equipo fue ordenado, no rifa la pelota. Hay que seguir corrigiendo y mejorando".



Físico: "Es un equipo de altura. Nuestra propuesta era presionar la salida. Medellín le hizo gol en salida. Nos faltó ser contundentes en eso, pero lo fuimos en intensidad".



Gol anulado al rival: "El gol no lo veo. No tenía ángulo, no sé que fue lo que pitó. Ya son decisiones del árbitro.



Clasificación: Ganar hoy era muy importante. Se viene Envigado, difícil, vamos a Montería, viene Equidad... Es sumar la mayor cantidad de puntos. Me dicen que cuántos puntos aspiro, pues los más importantes son los que vienen. Hay que seguir ganando y miraremos si logramos clasificar.



