La inconformidad y autocrítica del DT de Santa Fe

Hárold Rivera, DT de Santa Fe, fue muy autocrítico luego del empate de su equipo contra Pereira, 1-1 en El Campín.

(Le puede interesar: Un Santa Fe desconocido casi pierde en casa: salvó un punto milagroso)



El entrenador reconoció que su equipo tuvo muchas fallas para generar juego y en la entrega de la pelota. Además, es consciente de que aún no se ha clasificado y cualquier cosa puede pasar en las tres jornadas que restan.



Balance: "Si bien lo intentamos, no buscamos el camino adecuado, sin desmeritar lo que hizo el rival. Encontramos la linea de pase, pero al mismo ritmo. Valorable lo de ellos, pero en nuestro equipo no me gustaron varia situaciones porque no estamos acostumbrados a ver ese Santa Fe y más de local".



Cuentas: "Estamos un punto del noveno y a uno del primero, la tabla está apretada, así como está, cualquiera de los que estamos ahí se puede quedar por fuera. Analizar lo que viene, la recuperación de los jugadores y esperemos que el martes en Barranca lo saquemos adelante".

Analizar lo que viene, la recuperación de los jugadores y esperemos que el martes en Barranca lo saquemos adelante FACEBOOK

TWITTER

(Lea además: Catellanos sigue en estado de gracia en Santa Fe: atajada descomunal)



Disgustos: "Virtud del rival que nos cierra espacios y nosotros equivocamos el camino, muchas malas entregas, y con un rival que se repliega, que arma esa línea de cinco en la mitad, por momentos superábamos y no cambiábamos de ritmo o nos equivocábamos. En el segundo tiempo nos faltó más dinamismo, o jerarquía para definir en esos últimos minutos. Pero bueno, es algo que debemos corregir porque se vienen cosas más difíciles, y si en estas no resolvemos imagínense más adelante, como en la Copa Libertadores o en las finales. Tenemos que sumar en estos partidos, que quedan los puntos que nos den la clasificación".





DEPORTES