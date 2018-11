Guillermo Sanguinetti reconoció que Santa Fe cometió errores y por eso Tolima le ganó el partido de ida de cuartos de final en Bogotá, 1-2.

"Creo que nos fuimos en desventaja con el 0-2 en el primer tiempo y creo que fue exagerado, pero eso pasa cuando se cometen errores. Teníamos que salir al segundo tiempo a empatarlo, más allá de que tuvimos opciones en el primero, pero tuvimos la actitud para salir a buscarlo", analizó el entrenador cardenal.

Sanguinetti se refirió a la nómina que empleó, a los cambios y a sus sensaciones tras el resultado adverso. "Cualquiera de los que están en el plantel puede jugar, todos están en condiciones y lo han demostrado. Entiendo que teníamos que haber ganado de local, pero uno queda amargado por el resultado y por los errores que cometimos. Pero no pasa por si juega uno o juega otro, pasa porque cuando se enfrenta a un equipo que aprovecha tus errores, te va mal. Ahora hay que pensar en lo que viene, porque estamos en condiciones de revertir la serie".



Sanguinetti insistió que que sus dirigidos cometieron errores que le costaron los goles de Tolima. "Esta vez no tuvimos la contundencia de otros partidos, y además, cuando cometes errores pasa lo que pasó en el primer tiempo. Más allá de los errores y la desventaja, creo que nos quedamos. En el segundo tiempo el grupo demostró actitud, hizo gol y generó opciones para empatar. Me preocupa que de esos errores nos saquen esa ventaja".



"En todos los partidos hay que tratar de aprovechar las opciones, de no fallar, y hacer un desgaste. Estaremos listos para la vuelta y alinear a los que mejor estén", concluyó el DT.



