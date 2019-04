'No tengo argumentos, estoy empezando a dudar de mi trabajo': Bedoya

El rostro de Gerado Bedoya tenía una mezcla de decepción y tristeza. Cuando llegó a la sala de prensa de El Campín, tras la derrota de Santa Fe contra cali, 1-2, el técnico no tenía palabras para describir la situación.

"Yo no sé, ya me da es pena con ustedes. Se me están acabando los argumentos. Estoy empezando a dudar de mi trabajo, pero hasta el final voy", dijo el entrenador a los periodistas.

Bedoya, que sigue hasta el final de la Liga con el equipo, mientras asume Patricio Camps, reconoció que nuevamente se cometieron errores y destacó que el Cali tenía un goleador, que marcó diferencia.



"Cometemos errores, ellos tuvieron 2, 3 jugados y su goleador nos convierte. Hay que tener jugadores de esos. Nosotros tuvimos 5 o 6 opciones y no convertimos", aseguró.



Santa Fe ya acumuló 10 partidos consecutivos sin ganar como local y hace rato piensa en el segundo semestre. Sin embargo, cada derrota le duele al DT.



"Cuando empatamos y tenemos que seguir jugando, perdemos la intensidad y el balón, perdemos el control del juego. Eso nos ha pasado todo el semestre, lo hemos hablando pero nos sigue pasando", puntualizó.



DEPORTES