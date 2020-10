'Ojalá vengan muchos goles o asistencias, para eso me quedé': Sambueza

Santa Fe tuvo un partido difícil, no jugaba bien, pero se recuperó en la segunda parte, remontó y venció al Cúcuta 2-3. El jugador clave fue Fabián Sambueza, de gran nivel y quien anotó el golazo de la victoria cardenal.



En rueda de prensa, Sambueza se refirió al partido, a su actuación y al gol del triunfo.

Balance: "Estoy feliz, contento de poder marcar, de poder ayudar al equipo, siento que el partido pasado nos costó, no encontramos la pelota ni los espacios para lastimar. Esta vez sí, el equipo jugó muy bien, a pesar de los últimos minutos por el esfuerzo, íbamos perdiendo y remontamos. En lo personal me sirve para seguir agarrando confianza, ritmo, y ojalá vengan muchos goles más para ayudar al equipo".



Claves: "Nos ha costado agarrar la segunda pelota, nos tiran pelotazos de frente y nos ha costado agarrar esos rebotes, creo que el primer gol viene de una jugada sucia que queda un rebote. En el segundo tiempo mejoramos. Empezamos a tener la pelota que es lo que nos gusta. No tenemos jugadores que seamos muy altos para tirar pelotazos. Manejamos el partido, hicimos un gran juego y se notó mas jerarquía de parte nuestra".



Entretiempo: "El profe nos dio el empujón que necesitábamos. Sabíamos que podíamos remontar, captamos el mensaje, y uno de jugador sabe cuándo puede dar más y sabíamos que podíamos dar vuelta".



Confianza: "Los jugadores nos basamos en los estados de animo y si uno tiene confianza le brinda más al equipo. Me sirve marcar porque uno se siente importante. Que vengan más goles o asistir o ayudar al equipo cuando me necesite. Para eso me quedé".



