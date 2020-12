Gamero pone el pecho y la cara tras un nuevo traspié de Millonarios

Alberto Gamero puso el pecho al nuevo traspié que sufrió Millonarios este martes, al quedar sin cupo para la Copa Suramericana, tras perder por penaltis contra Deportivo Cali.

El DT defendió a sus jugadores, muchos de ellos jóvenes, tras la presentación en este partido en el que el equipo hizo un buen partido pero no le alcanzó.



(Le puede interesar: Cali elimina a Millos y va a la Copa Suramericana)



"Dije que venían 11 guerreros y los felicito, porque lo que hicieron contra Cali fue bueno, un equipo muy joven prácticamente de la cantera y que jugó mano a mano. Se va uno con la tristeza de no poder clasificar, pero los penaltis otra vez nos son esquivos, con este mismo equipo que nos eliminó en la Suramericana", se lamentó el DT.



Además, mandó un mensaje para sus jugadores. "Hoy tengo que darles respaldo a los que fallaron los penaltis, son jóvenes, fueron decididos, y esto es el fútbol. Animo, fortaleza. Y para el grupo, felicitaciones".

(Lea además: Dimayor define fecha para el sorteo de la Liga 2021)



Gamero admite que no se cumplen los objetivos, pero ya piensa en el 2021. "Hay objetivos que nos trazamos y no los cumplimos. Pero hubo objetivos importantes manejados en el año, y me parece que la campaña después de la pandemia fue un equipo que se acostumbró a no perder, a jugar bien, y a que tiene que pelear cosas importantes. No nos alcanzó para esta Suramericana, pero este repunte es muy bueno y vislumbra un 2021 muy bueno"., dijo.





DEPORTES