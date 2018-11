'Tenemos que tener los pies sobre la tierra; no hemos clasificado'

Alberto Gamero se fue de El Campín feliz. No solo por la victoria frente a Santa Fe, sino porque su equipo mostró una buena cara y se repuso de la derrota que sufrió ante los cardenales, 3-0 en la fase todos contra todos.

" Me voy feliz porque encontramos un equipo que ataca, que juega vertical, que no elabora pero ataca. Me gustó que no nos quitaron el balón. Les pedí amis jugadores que no quería jugar bonito sino bien, defendernos bien. Con las pelotas de costado de Santa Fe nos crearon peligro. Pero me voy feliz porque son tres puntos y nos dejan una llave abierta para pelearla el sábado", dijo Gamero.

El DT encontró la clave para no cometer los mismos errores contra Santa Fe y su equipo le respondió. "Santa Fe nos deja salir para quitarnos el balón, y no lo hicimos. Santa Fe aprieta no deja jugar entonces queríamos solucionar el problema. El partido pasado fue porque nos quitaban el balón. Lo corregimos. Es normal que Santa Fe nos mete centros frontales, sale a atacar. Era para soportar y lo hicimos y mantuvimos un momento difícil cuando Santa Fe nos metió pero con pelota quieta", aseguró el DT.



Pero Gamero no se confía, sabe que el partido de vuelta será muy difícil. "El partido anterior jugamos mejor y no anotamos. Hoy las opciones de ellos eran de pelota quieta. Hubo faltas que no las veía, y nos defendimos bien. Era un partido para sufrirlo. En estas llaves no sobresale nadie, es parejo. No ha terminado. Hay una ventaja pero Santa Fe sabe jugar de visitante. Tenemos que ponerlos pies sobre la tierra y pensar que no hemos clasificado".



Finalmente, Gamero apuntó: "Este equipo comete errores, pero tiene cosas buenas. Veo un equipo más maduro. El equipo aprendió a sufrir. Porque a veces cunado nos atacan no sabemos sufrir. Lo hicimos. Venir y ganarle a Santa Fe con su volumen de ataque no es fácil. Ellos pudieron empatar y nosotros pudimos aumentar".





DEPORTES