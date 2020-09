Gamero, amargado con el resultado, pero no con su equipo

Alberto Gamero quedó amargado con el empate frente a Santa Fe, y no es para menos, su equipo, Millonarios, ganaba hasta el final y en un descuido se le escapó la victoria con un empate 1-1 que no le sirve en sus cuentas.

Al final, sin embargo, Gamero valoró la respuesta del equipo, el deseo de conseguir la victoria.



(Le puede interesar: Santa Fe le arrebató la victoria a Millos, que sigue en estado crítico)



Balance: "La sensación que me deja es que este grupo salió dispuesto a ganar, a brindar satisfacción a la hinchada y directivos, no se pudo, pero todavía hay camino por recorrer".



Márquez y Arango: "No eran dos jugadores en punta, uno me fijaba los centrales, Márquez, y el otro, a organizar el juego. Solo una vez se tropezaron. de resto se entendieron. Hicimos lo que planificamos".



Sensación: "Me deja sensación amarga, pero ya hablé con mis jugadores y me parece que hoy la situación y como está Millonarios en la tabla, estamos estructurando algo muy bueno, nos falta ese poquito como hoy, minuto 91... Pero me parece que se está acercando el Millonarios que yo quiero. Un 4.2.3.1, contra Santa Fe, salimos a buscar el partido. Necesitábamos ganar y queríamos ganar, pero no se pudo".



Cuentas: "No vamos a bajar los brazos. Partido a partido... les digo que nos enfrasquemos mas en darle fortaleza al grupo, en estructurar equipo y eso nos va a llevar a ganar, estamos lejos, pero aquí hay que ganar. El equipo me gusto porque salió a ganar. Era el momento de sumar 3 puntos, queda Bucaramanga y estamos desesperados de pasar ese dígito. Ojalá el viernes sumemos tres puntos y meternos en la tabla de los dos dígitos".



Vega: "Es una idea que teníamos, el equipo fue sólido. Santa Fe tiene volumen de ataque. Y no nos creó opciones. Un cabezazo y el gol".



DEPORTES