'Necesitábamos ganar, pero es un justo premio': Gamero

Alberto Gamero es consciente. El empate contra Tolima 2-2 no era lo deseado. No era suficiente. El equipo necesitaba ganar. Pero tal como se dio el partido, de lograr empatar un juego que se perdía 2-0, el DT se va tranquilo. Asegura que cada vez hay más evolución y confía en que las cuentas le van a alcanzar para clasificar.

Lo qué le gustó: "Me gusto. Cuando Tolima nos hace los goles, eran dos llegadas de transiciones, lo sabíamos, sabíamos que íbamos a tener más el balón, pero tocaba estar pendientes de eso. El equipo no bajaba los brazos y la mayor parte tuvimos el partido controlado. Ellos eran peligrosos en las faltas de costado. En términos generales me gustó el equipo porque tuvo orden, por momentos manejo y le jugó mano a mano a un gran rival".



Falta de definición: "No es preocupación. Cuando se crean opciones, eso es lo mas difícil. No equivocamos por desespero y ansiedad. Eso lo estamos trabajando. El resultado, entre comillas, no es bueno, porque necesitábamos ganar, pero ante el líder, es un justo premio Cada partido veo mejoría. Este partido nos tiene que subir el ánimo para enfrentar lo que viene".



Primer tiempo: "Millonarios atacaba y nos hicieron transiciones. Nos descuidamos. Pero fueron las dos únicas opciones de Tolima en el primer tiempo. Y nosotros estábamos en campo contrario. Después manejamos el partido".



Actitud: "De local también la tenemos. Hemos tenido más opciones. Lo que falta es tranquilidad para hacer gol. No hemos podido irnos en ventaja y manejar un marcador a favor. De locales nos falta es el gol".



Cuentas: "ojalá que nos alcancen estos 24 puntos que nos faltan todavía".



