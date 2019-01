'Nos defendimos bien y por eso nos llevamos los tres puntos': Gamero

El técnico del Tolima, Alberto Gamero, se fue feliz con su victoria en Barranquilla, 1-2 contra Junior, y admitió que su equipo supo defenderse para cuidar el resultado.

El partido: Para nadie es un secreto, el partido que planteamos no lo hicimos porque junior no nos dejo, no nos dejó hacer la presión alta. Por momentos cometimos errores, la línea de tres en la mitad la cambiamos por un dos. En el fútbol defenderse también es un arte. Tolima se defendió bien y Junior se desesperó.

Contragoloe: Fue una forma cuando nos defendemos, salir al contragolpe porque sabemos que sus laterales salen y queríamos explotar la espalda. Por momentos lo hicimos. El partido que nos hizo jugar Junior en la mitad, Nos paramos bien en defensa y contragolpeamos cuando pudimos. Nos defendimos bien y por eso nos llevamos los tres puntos.



Ganar en Barranquilla: Estoy jugando una Superliga y sea con Junior, Millonarios o Nacional, la queremos ganar. No tengo satisfacción por vencer a Junior, sino por ganar un partido, sea cual sea el rival. Pero ganar en Barranquilla me da satisfacción y también porque practicamos muchas cosas, como la linea de cinco el el fondo, el 4-2 nos toco hacerlo, eso me deja feliz, que lo que practicamos y miramos en la pretemporada vimos cosas buenas, como errores a corregir. Ganar es felicidad y en Barranquilla siempre va a ser una satisfacción. Estamos a 90 minutos de una Superliga que la quiero ganar porque no la tengo.



