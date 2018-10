'Once Caldas debe ser más estratégico para ganar esta llave': Boderth

Hubert Bodhert, técnico del Once Caldas, reconoció que a su equipo le pudo pesar la falta de experiencia en finales, la que si tiene Nacional, que le empató 2-2 el juego de ida de la final de la Copa Colombia.

"Para que haya goles debe haber errores colectivos de ambos equipos. Si no hay errores, el rival difícilmente marca. La virtud de Nacional es su nivel individual, que marcan diferencia", dijo el DT del Caldas.



Justamente, respecto a la jerarquía de Nacional, Bodhert comentó: "Puede pesar. Es que tener jugadores de envergadura y en buen momento marca diferencia. El Once tiene que ser más estratégico para poder pasar esta llave".

En todo caso, el DT del equipo blanco considera que su equipo tiene las armas para quedarse con el título. " Estamos convencidos de que podemos hacerlo y que Nacional tenga esta clase de jugadores no quiere decir que Once sea menos en estos momentos. Tiene fútbol, tiene con qué. No fue fácil. La paridad de este resultado demuestra que está para cualquiera de los dos, pero con mucho esfuerzo, no va a ser fácil para ninguno. Tenemos jugadores para hacerlo. Faltó una mejor lectura en algunas situaciones, sobre todo cuando ellos reaccionan. Hay que capitalizar este compromiso y mejorar", puntualizó.



