Las razones por las que Santa Fe 'le bajó el pulgar' a Iago Falque

Santa Fe tuvo un agitado 22 de diciembre, cuando en sus redes sociales, en una jornada en la que se confirmaron cuatro llegadas de una sola vez.

Los cardenales fueron entregando el listado uno a uno, comenzando por el portero Andrés Mosquera Marmolejo, proveniente del Independiente Medellín.

Más y más...

También se hizo oficial el regreso de Daniel Torres, dos veces campeón de Liga, dos de Superliga y una de Copa Colombia con el equipo capitalino, entre 2009 y 2015, y reciente finalista de la Liga Betplay II 2023 con el DIM, que perdió por penaltis contra Junior.

Luego llegaron los anuncios de Marcelo Damián Ortiz, Daniel Moreno, Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, José Rcik Correa y Juan Cruz Ezquivel.



En los últimos días se ha hablado de la posibilidad que el exAmérica de Cali Iago Falque haga parte de la nómina del club.



El jugador salió del país por un hecho de violencia. Su camioneta fue baleada y las autoridades advirtieron que el atentado iba dirigido al chófer del carro.

Sin embargo, este miércoles, Eduardo Méndez, presidente del club, confirmó que Falque no llegará a Santa Fe.



"El técnico (Pablo Peirano) me dio sus argumentos del por qué no lo tendría en cuenta. Iago (Falque) es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta", contó.

