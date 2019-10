Las razones que llevaron a Millonarios a derrumbarse en el clásico

Muchas fallas tuvo Millonarios en el clásico contra Santa Fe. Todo lo que venía haciendo mal lo reunió contra su clásico rival. Estas, las razones de su fatal presentación que lo llevó a perder 2-4.

Defensa de papel: una vez más como ha pasado a lo largo de campeonato, la zona defensiva de Millonarios fue un desastre. Jugadores que pierden marcas, que pierden los duelos de manera increíble, como en el tercer gol (Palacios contra Balanta), sin relevos, sin solidaridad, sin confianza. Hay fallas individuales, colectivas y técnicas.



Un ataque desbocado: una vez más, Millos atacó de cualquier manera, sin pausa, sin ideas. El primer gol lo encuentra en un autogol, el segundo, en su mejor jugada colectiva. Es muy poco lo que genera en ataque. Le volvió a faltar claridad, profundidad y volumen.



Salazar no pesó: para este partido el DT Pinto tuvo le dio la responsabilidad a Jua Camilo Salazar para que demostrara su capacidad, pero el jugador pasó en blanco, no pesó, tuvo que ser cambiado, un cambio perdido.



La salida de Ortiz: inexplicable. El autor del segundo gol, el único jugador que muestra alguna capacidad para intimidar al rival, el único que hace goles, y lo cambiaron al minuto 28 de la segunda parte. Salió furioso y no es para menos. El DT Pinto argumentó que fue para darle presencia aérea al ataque, con Lasso.



Desespero: a Millos se le notó la angustia, el temor de perder un partido que no podía perder. Con esos nervios arrancó y con ellos terminó. Jugadores peleando, alegando, sufriendo el partido.



El Rival: más allá de las fallas de Millos, Santa Fe lo superó. Jugó mejor, más sólido, con profundidad y eficacia. Ante ese equipo engranado, Millos se estrelló y no supo qué hacer.



