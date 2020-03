¿Por qué el VAR no estuvo en los clásicos tradicionales?

La jornada de clásicos –que comenzó el viernes con el duelo entre Junior y Jaguares y terminará este martes con el partido Millonarios vs. Santa Fe– pudo haber sido una prueba de fuego para el desarrollo y la utilización del videoarbitraje (VAR) en el fútbol colombiano.

Sin embargo, los partidos escogidos para llevar el VAR tomaron por sorpresa a todo el mundo. Esta vez no se utilizó en ninguno de los derbis tradicionales programados para esta fecha: Nacional vs. Medellín, América vs. Cali, Cúcuta vs. Bucaramanga y el clásico bogotano.



La ayuda tecnológica para los jueces llegó a Tunja, donde el sábado se enfrentaron Patriotas y Boyacá Chicó, y a Rionegro, donde Águilas y Envigado igualaron este domingo 1-1. De hecho, el clásico boyacense se aplazó 45 minutos con respecto al horario original porque los equipos técnicos no llegaron a tiempo.



La ausencia del VAR, más los errores de los jueces, terminaron influyendo en el resultado de uno de los duelos tradicionales. Ni el juez Nicolás Gallo ni su asistente, Sebastián Vela, vieron una mano de Leonardo Castro, del Medellín, en la acción que terminó en el gol rojo contra Nacional. El juego terminó 1-1.



¿Por qué se usó en esos partidos? Al ser consultado por EL TIEMPO, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, explicó que la entidad no tiene potestad sobre el tema y que la Comisión Arbitral es la que se encarga de seleccionarlos.



Este diario intentó comunicarse con uno de los integrantes de la Comisión Arbitral, Armando Farfán, y con uno de los miembros de la Comisión Técnica, Ímer Machado, pero ninguno de los dos respondió las llamadas. Sin embargo, se conoció una versión extraoficial de lo sucedido.



En la fecha pasada, en el partido Boyacá Chicó vs. Pereira hubo errores graves que terminaron con la decisión de parar al juez que dirigió ese partido, Alexánder Ospina. Ese juego no tuvo VAR. Como Chicó está comprometido con el descenso, se decidió enviar la ayuda a su duelo con Patriotas. Y por la posición de Envigado en esa misma tabla, se decidió llevar el VAR a Rionegro.



Otro juez, Mario Herrera, también fue dejado de nombrar tras graves errores en el partido Tolima vs. Junior, ese sí con la presencia del VAR.



