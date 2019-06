Ray Vanegas rompió su silencio sobre su gesto a Sebastián Viera

El gesto del atacante Ray Vanegas, mandando a callar al portero Sebastián Viera antes del cobro definitivo de la final de la Liga entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla, aún es motivo de discusión. Vanegas se refirió por primera vez a lo ocurrido.

El atacante del Deportivo Pasto le dijo al programa 'Zona Libre de Humo' que su reacción se debió a unas palabras que le dijo el portero uruguayo antes del cobro. Ya Viera reconoció que le dijo a Vanegas que le pegara al ángulo, que iba a hacer un golazo.

"Yo solo hago el gesto por algo que me dice Viera antes de cobrar. Trataba de sacarme de casillas y solo fue algo que se me ocurrió. Pero eso ya pasó", declaró Vanegas.



Vanegas también se refirió al video que circuló en redes sociales, en el que él y otros jugadores del Pasto repitieron el gesto e insultaron a Viera.



"No he hablado con Viera, si se da la oportunidad lo haré, sino, no pasa nada", contó sin darle mucha importancia a "las cosas del fútbol".



