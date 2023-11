Futbolista Ray Vanegas denuncia agresión de hinchas de Nacional en final de Copa

Atlético Nacional logró su corona número 33 en la historia y la sexta en la Copa Colombia, al vencer a Millonarios en lanzamientos desde el punto penalti, luego de empatar la final en el tiempo de reposición.

El gol de Juan Felipe Aguirre en el minuto 90+3 llevó el duelo a lanzamientos desde el punto penalti y allí, el portero Kevin Mier se convirtió en figura al atajar el cobro de Édgar Guerra.

Aunque el comportamiento de los hinchas de Nacional fue bueno en las graderías del estadio Atanasio Girardot, dos hechos empañaron la final: el primero, el ataque al bus que llevó a Millonarios al escenario para disputar el partido: fue impactado por un proyectil que rompió el panorámico.

#OFICIAL El bus de #Millonarios fue atacado con piedras a su llegada al estadio Atanasio Girardot. Afortunadamente, nadie de la delegación salió herido. pic.twitter.com/DMbxh5FfVI — Mundo MILLOS (@MundoMillos) November 24, 2023

La denuncia de Ray Vanegas



El segundo lo denunció Ray Vanegas, exjugador del Independiente Medellín y hoy integrante del Sportivo Alagoano, de la segunda división de Brasil.



Vanegas asistió al partido para apoyar a su hermano Óscar, quien hace parte del plantel de Millonarios. Al final del partido, en sus redes sociales, el jugador denunció que fue agredido por fanáticos verdes.



"Fui a apoyar a mi hermano en la final Nacional-Millonarios. Saliendo del estadio, 5 hinchas, o no sé cómo se les llama a esos desadaptados (Ray Vanegas no podés andar por acá) me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas", escribió Vanegas.



"Casi me linchan, tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron. Le tocó intervenir hasta a la policía", agregó.

