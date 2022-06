La Comisión Disciplinaria de la Dimayor rechazó el recurso de apelación de Millonarios y ratificó el castigo las tribunas del estadio El Campín que habían sido sancionadas este viernes.

Sin embargo, aunque Millonarios aceptó la sanción, habrá entrada de público normalmente para el partido contra Atlético Nacional, este sábado.



El club argumentó que no tiene posibilidades logísticas de cumplir el castigo, a pocas horas de que se realice el encuentro, a partir de las 7:30 de la noche. La apertura de puertas del estadio estaba programada para las 4 p. m. y ya mucha gente estaba con boleta alrededor de El Campín.

El Secretario de Seguridad de Bogotá habló tanto con Millonarios como con la Dimayor para hacer la gestión de que se permita el acceso de público a las zonas sancionadas.

Comunicado Oficial MFC 🔵⚪️



¡Vamos todos unidos a El Campín! pic.twitter.com/x9LGGzIsqa — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 11, 2022

Por qué sancionaron a Millonarios





La sanción consiste en "dos (2) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribunas occidental baja norte, occidental baja sur y occidental baja central", por lanzamientos de objetos desde las graderías al finalizar el partido.



“Finalizado el partido hubo lanzamientos de objetos (monedas, botellas plásticas con líquido en su interior) por parte de hinchas del club Millonarios desde las tribunas occidental preferencial baja sur, occidental preferencial baja central y occidental preferencial baja norte hacia la delegación del club Junior FC y hacia los árbitros, una de estas botellas plásticas impactó en la cabeza del asistente técnico del Junior Juan Manuel López Sirotta, el cual debió ser retirado en camilla por parte de los miembros de la Cruz Roja hacia la enfermería”, dice el reporte del comisario de campo.



Así las cosas, el castigo deberá cumplirse a partir de la próxima fecha en la que juegue Millonarios como local. Es decir, en caso de clasificar a una eventual final. las localidades referidas en la sanción no podrán tener público.

Este es el comunicado de Dimayor aplazando la sanción

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, informa por medio de su presidente Fernando Jaramillo, que se permite el ingreso normal de los aficionados al estadio El Campin de la ciudad de Bogotá, para el partido correspondiente a la fecha 5 de los Cuadrangulares Semifinales – Liga BetPlay DIMAYOR I-2022, entre Millonarios FC vs Atlético Nacional.



El Comité Disciplinario del Campeonato sancionó varias graderías de la tribuna de occidental mediante la resolución 031, que fue ratificada mediante la resolución 032, no acogiendo la solicitud de reposición enviada por el club Millonarios FC; de igual forma, la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR en sede de apelación, confirmó la decisión de primera instancia.



Una vez notificadas las correspondientes decisiones y el tiempo con que se contaba para cumplir con las mismas, por recomendación del PMU y la Policía Metropolitana, y con el fin de evitar problemas de orden público en los alrededores del estadio El Campin, se ha decidido autorizar el ingreso de los aficionados que adquirieron de manera anticipada la boletería para este encuentro.



De esta manera los hinchas que tengan las boletas de las tribunas suspendidas no se verán afectados para presenciar el juego correspondiente a la fecha 5 entre Millonarios FC Vs Atlético Nacional, este sábado 11 de junio a las 7:30 p.m., por los Cuadrangulares Semifinales – Liga BetPlay DIMAYOR I-2022.



Así mismo, desde la DIMAYOR de la mano de las autoridades disciplinarias se procederá con la evaluación del caso para que el club Millonarios F.C pueda cumplir con la respectiva suspensión.



DEPORTES