Dura posición de Ramón Jesurún sobre el posible paro de futbolistas

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no se había referido públicamente a la posibilidad de un paro de jugadores. El directivo se reunió con las cabezas visibles de Acolfutpro esta semana y prácticamente, junto con Jorge Enrique Vélez, titular de la Dimayor, cerró las puertas del diálogo.

Después de eso, Jesurún viajó a Asunción para participar en el consejo de la Conmebol. Y desde allá se refirió al tema, con una posición muy dura.



"Creo que cualquier conflicto de cualquier tipo no deja de generar preocupación. Me parece que no hay ningún motivo para un cese de actividad, los empleadores, que son los clubes, están al día con todos sus jugadores", le dijo Jesurún a Planeta Fútbol, de Antena 2.

En su postura, Jesurún respalda el pensamiento de los equipos. "Pienso que es un conflicto el cual se ha exagerado y se ha manejado por parte de ellos muy mal. Vamos a ver qué pasa, ojalá esto llegue a buen fin, nosotros no tenemos ninguna pretensión más que la de defender los derechos de nuestros clubes afiliados, como ellos seguramente pensaran lo mismo de sus jugadores", señaló.



Además, Jesurún advirtió acerca de lo que podría ocurrir si los jugadores paran. "Cometerían un error inmenso, conducirían a los jugadores a un error laboral de terribles consecuencias. Pienso que es el peor camino, esperemos que pasa en las próximas horas", concluyó.



