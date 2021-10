Ramón Jesurún se refirió a la petición de la Fiscalía de investigarlo

Los dirigentes que hacían parte del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en 2015, cuando estalló el escándalo del Fifagate, están de nuevo en la mira de la Fiscalía, que comenzó a hacer pesquisas sobre sus bienes.

La Unidad de Lavado de Activos ordenó que se estableciera el origen de los patrimonios de varios miembros y exmiembros de la máxima entidad del fútbol en Colombia y de un exdirectivo de la Dimayor.



Por qué los dirigentes de la Federación están en la mira

Cabe recordar que el presidente de la época, Luis Bedoya, renunció sorpresivamente a su cargo en noviembre de 2015 y se presentó ante la justicia estadounidense. Aceptó delitos de fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno. La sentencia estaba anunciada para este viernes, pero la defensa del exdirigente solicitó una nueva prórroga, la novena en su caso.



Ramón Jesurún, vicepresidente de la Federación en ese entonces y hoy máximo dirigente de la entidad, aparece en esas pesquisas de la Fiscalía. EL TIEMPO solicitó su versión al respecto, pero en la FCF respondieron que no se iban a pronunciar al respecto.

La postura de Ramón Jesurún sobre el tema

Sin embargo, Jesurún tocó el tema en una entrevista con el periodista Carlos Antonio Vélez, de Antena 2. “Un poco sorprendido, pero me parece muy bien. Están hablando del Fifagate, no del tema de las boletas, como algunos lo han querido mostrar. Es un tema que pasó hace seis años y medio y lo han investigado las autoridades norteamericanas y acá en Colombia no han encontrado absolutamente nada”, dijo.



“Ahora, la Fiscalía decidió hacer una investigación a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la época anterior al Fifagate, revisar sus activos. Cosa que confieso que es molesta, jarta, pero me parece estupendo que lo hagan. Estamos totalmente disponibles para entregar la información que ellos requieran”, agregó el dirigente.



Jesurún aseguró que, desde que Bedoya renunció a la Federación y se fue a Estados Unidos, nunca volvió a tener contacto con él.



