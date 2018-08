‘Hay un prejuzgamiento y nos encargaremos de aclararlo’: Jesurún

Tras la elección de Jorge Enrique Vélez como el nuevo presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, mandamás de la Federación Colombiana de Fútbol, respondió sobre la apertura de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la presunta participación de la entidad en el escándalo de la reventa de boletería de la Selección Colombia.

“La Federación Colombiana de futbol, como lo manifestamos en el comunicado, es respetuosa. Acatamos lo dicho por la SIC. La Federación Colombiana ve con gran preocupación que la SIC lo ha dado por cumplido. Apenas comenzó una investigación no se ha comprobado la falta de transparencia. Ellos han creído que la Federación pudiera tener una responsabilidad y nosotros, guardando el debido proceso, tendremos que desvirtuar las investigaciones y reiterarle a los medios que no puede haber un caso de juzgamiento cuando no hemos recibido cargos. Acá no han condenado a nada ni a nadie. A mis compañeros solo se les abrió una investigación y con nuestros abogados demostraremos que no tenemos nada qué ver en la anomalía de la venta de las boletas”, dijo el presidente de la Federación.



Jesurún también afirmó que “sí me causó mucha preocupación. No nos han entregado los pliegos de cargos. Muchas de las cosas que se enunciaron en la SIC fueron aclaradas. La Federación es completamente privada y no estamos obligados a hacer procesos adjudicatorias, pero en un exceso de transparencia lo hicimos. No quisimos hacerlo a dedo. Engañar a los demás no tiene sentido. Los ganadores lo hicieron bien y los que perdieron no hicieron ni una sola protesta. Nos cumplieron a cabalidad. No hay un solo señalamiento ni lo puede haber que nosotros hayamos estado metidos en reventa de boletas”.



El presidente de la Federación confía en que es un proceso que apenas está empezando y no han conocido de primera mano lo expuesto por la SIC, “en la investigación que comenzó el año pasado, si ustedes recuerdan Robledo (superintendente) dijo que no tenía nada que ver la Federación. Por eso digo que los señalamientos de ayer (lunes) parecían ser que fuera un hecho juzgado. Nosotros legalmente aún no conocemos. Tendremos los plazos de ley de los señalamientos de la Superintendencia. Contra la Federación no hay nada que no esté debidamente ajustado a la ley”.



