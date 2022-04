Después de que se confirmara la presencia de Ramón Jesurún en Catar, para el 75° Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), este viernes se conoció la que sería la 'gran razón' detrás de su presencia.



De acuerdo con la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, tras la reunión de la confederación, y a escasos minutos del sorteo del Mundial, Ramón Jesurún habría sido designado como "miembro principal del Consejo Mundial de la Fifa".

"La Dimayor y sus clubes asociados felicitan al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, por su nombramiento como miembro principal del Consejo Mundial de Fifa", se lee en el Twitter de la entidad.



(No deje de leer: Luis Díaz: 'Se parece a Luis Suárez' y más elogios de leyenda del Liverpool).



En término estricto, el nuevo cargo de Jesurún es "representante de Conmebol ante la Fifa". Hasta este viernes, el dirigente barranquillero venía ejerciendo como tercer vicepresidente de la confederación.



El mensaje de Dimayor se explica con que Jesurún ocupó la presidencia de la entidad por más de diez años (2005 a 2016). Durante su mandato se acordaron grandes contratos de patrocinio y se gestaron las negociaciones con el canal de televisión 'Win Sports'.



De hecho, su llegada a la Federación Colombiana de Fútbol se dio cuando todavía lideraba la Dimayor, pues ostentaba el cargo de vicepresidente en el Comité Ejecutivo, de acuerdo con los estatutos.

La DIMAYOR y sus clubes asociados felicitan al presidente de la @FCFSeleccionCol Ramón Jesurun por su nombramiento como Miembro principal del Consejo Mundial de FIFA. pic.twitter.com/nOUctEUnCm — DIMAYOR (@Dimayor) April 1, 2022

Jesurún y su paso por Catar

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro González, Ramón Jesurún y Carlos Queiroz, el día de la presentación del portugués como DT de Colombia. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

El primer motivo que explicó la presencia de Ramón Jesurún en Catar fue que este jueves, en Doha, se llevó a cabo el 72° Congreso Mundial de la Fifa, evento que convoca a los representantes de las 211 federaciones integrantes de la asociación y a los líderes de las seis confederaciones afiliadas.



Jesurún, cabeza de la FCF, y hasta hoy tercer vicepresidente de Conmebol, debía ser partícipe de la reunión. Sin embargo, dada la emergencia del covid-19, este año la presencialidad no era obligatoria.



"La fifa decidió que los miembros de las asociaciones que no pudiesen viajar a Catar podían asistir al Congreso de manera virtual", fue el anuncio que se proyectó este jueves en la junta presidida por Gianni Infantino, máximo mandatario del ente que rige el fútbol mundial.



(Además: Estrellas del fútbol por fuera del mundial y que serían un once titular).



En la mañana de este viernes, se celebró el 75° Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por lo que se pudo ver en la transmisión del evento, que derivó en la ratificación de Alejandro Domínguez en la presidencia de la entidad, Jesurún estuvo acompañado por los dirigentes Álvaro González Alzate, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, y Fernando Jaramillo, cabeza de la Dimayor.



En dicha conferencia, se determinó que los representantes de Conmebol ante la Fifa serán Fernando Sarney (Brasil), Ramón Jesurún (Colombia), María Sol Muñoz (Ecuador) e Ignacio Alonso (Uruguay).



Asimismo, a la par de ese cargo, Jesurún seguirá fungiendo como cabeza de la Comisión de Finanzas y la Subcomisión de Honorarios de la entidad.



(Lea también: Con Osorio fuera, estos son los técnicos que suenan para dirigir al América).



Los tres vicepresidentes serán Francisco Egas (Ecuador), Claudio 'Chiqui' Tapia (Argentina) y Pablo Milad (Chile).



Además, según informó la entidad, el colombiano Fernando Castillo ocupará la presidencia de la Comisión de Cumplimiento y Auditoría de la Conmebol y el peruano Fernando Corcino será miembro de la Comisión de Apelación.

Facebook Twitter Linkedin

Jaramillo, de espalda (izq.), González, a su lado, y Jesurún (en frente), en la mesa que presidió la reunión este viernes en Doha. Foto: Conmebol

DEPORTES