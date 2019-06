Ramiro Sánchez, preparado para asumir la ausencia de Faríñez en Millos

Millonarios tendrá una novedad importante para encarar el partido contra América, este miércoles en El Campín, se trata de la ausencia del portero Wuilker Faríñez, figura del equipo y quien ya está con la Selección de Venezuela. En su reemplazo, con la responsabilidad de darle seguridad al equipo y de que no se note la ausencia del venezolano, estará Ramiro Sánchez.

Sánchez se refirió este martes a esta oportunidad que le llega, justo en la etapa final del campeonato cuando Millonarios buscará el paso a la final de la Liga.

"Contento por la oportunidad que se presenta y ojalá nos podamos meter en la final. Ir paso a paso. Este partido es muy importante para nosotros, es la muestra de todo lo que se ha hecho en el torneo. Entonces, Dios permita que podamos sacar los tres puntos", dijo el portero de 35 años.



Ramiro solo ha tapado este semestre un partido de Liga, fue contra Pasto, y su equipo perdió 1-0. Sin embargo, en la Copa Colombia ha tenido más actividad, con seis partidos atajados, en los que recibió en total 3 goles.



"Estoy feliz porque entró, y otro compañero también está feliz en la Selección y puede cumplir su sueño de jugar la Copa América. Los partidos en los que he actuado lo he hecho de la mejor manera. Espero que no sea esta la excepción y responder.

Soy el primer que apoya a Wuilker, él sabe de la buena energía para que le vaya bien", agregó el arquero de Millonarios.



Jorge Luis Pinto, DT del cuadro embajador, aseguró que no está preocupado, porque confía plenamente en las capacidades de Sánchez.



"Ramiro ha estado jugando en el equipo alterno de la Copa Colombia, tiene condiciones para responder y suplir a Wuilker. Tenemos mucha confianza y seguridad en él. Es un hombre maduro, con mucha personalidad. No estamos ni molestos ni nerviosos ni nada. Sé con absoluta certeza que él va a responder", dijo el entrenador.



