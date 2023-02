Rafael Robayo es uno de los jugadores que está en el recuerdo de los hinchas de Millonarios. El ahora jugador de C.E. Carroi, de la primera división de Andorra, se refirió a lo ocurrido el pasado domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, cuando un aficionado invadió la cancha y golpeó al mediocampista del club capitalino Daniel Cataño, hecho que ha sido rechazado mayoritariamente.

(Puede leer también: Bayern puso al borde del fracaso al PSG en la Liga de Campeones: vea el gol)



La opinión del volante mixto bogotano de 38 años es que Millonarios debió permanecer en el campo de juego y disputar el partido contra el Deportes Tolima con 10 hombres tras la expulsión de Cataño, quien respondió el golpe, por la espalda, que le dio el aficionado.

En entrevista con el Gol Caracol, Robayo, quien estuvo en dos periodos en Millonarios e, incluso, fue campeón de la Liga con este en el 2012, afirmó: "Creo que se debió haber jugado (el partido), obviamente con los castigos ejemplares al hincha, a la seguridad del partido por parte del Deportes Tolima, obviamente a Daniel por la reacción y porque eso genera expulsión. Sí, se debió jugar, porque al final de cuentas estamos dándole importancia desde otro punto de vista a una agresión que se puede seguir presentando en otros espectáculos".



Robayo comentó las palabras del capitán de Millonarios, David Macalister Silva, quien tras el incidente le dijo al árbitro Wilmar Roldán que el equipo azul no jugaría el partido porque no había condiciones de seguridad para ninguno de los protagonistas del espectáculo. " 'Maca' actuó como capitán en el momento y él expresa eso de apoyar y sentar un precedente. Es respetable, es su punto de vista, pero para mí se debió jugar y con Millonarios con 10 hombres, porque Daniel salió expulsado y esas son las reglas. El no hacerlo no va a generar un precedente".



El exjugador azul argumentó que "el hecho de que ingrese alguien al terreno de juego pasa a nivel mundial, entra gente desnuda, gente a pedir fotos. Pero cuando es una agresión, hay que tratar de sentar un precedente por parte de la Dimayor y la FCF (Federación Colombiana de Fútbol) en pro de una tolerancia, para que la gente entienda que es un deporte y que hay que intentar disfrutarlo de la mejor manera".

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Foto: Tomado de Win Sports y redes sociales

'No se pueden 'calentar' los partidos'

Robayo aseveró que se debe tratar de no 'calentar' los partidos previamente. Cabe recordar que Cataño salió del Deportes Tolima luego de que erró un cobro desde el tiro penal que les habría dado el titulo en la liga del primer semestre del año pasado.



(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo estrena 'nuevo juguete': reloj con rubíes y zafiros)



"El tema no pasa solo por la intolerancia del hincha que se mete, sino también lo que uno como jugador tiene que manejar intentando no generar provocaciones o gestos que puedan calentar el ambiente, que termine en agresión como lo que pasó este domingo en el Manuel Murillo Toro".



Añadió: "Lastimosamente, tenemos que saber que al ser protagonistas estamos expuestos a todas estas cosas en cuanto a provocaciones, con rivales, hinchada, y lo tenemos que saber manejar. El tema del partido ya venía candente con la llegada del equipo al hotel, con palabras y gestos".



Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias