Pasan las horas y los ecos de la dura derrota que sufrió Santa Fe en el reciente clásico contra Millonarios siguen resonando.



En las últimas horas, el exministro de Defensa y político de larga trayectoria, Rafael Pardo, fue uno de los que se manifestó. En su caso, el también excandidato presidencial, reconocido hincha de Santa Fe, escribió en su cuenta de Twitter: "Fuera los testaferros. En Santa Fe Méndez se tiene que ir".

El tuit de Rafael Pardo

El mensaje de Pardo, el pasado lunes. Foto: Twitter @RafaelPardo

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, a quien parece referirse Rafael Pardo en su tuit, fue consultado por EL TIEMPO tras hacerse público el mensaje.



"Les estoy consultando a los accionistas del equipo y, con el cuerpo de abogados de Santa Fe, para ver si cabe alguna acción penal por esta afirmación", afirmó Méndez.

¿Quién es el dueño de Santa Fe?

Festejo de gol cardenal. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Diego Perdomo, ingeniero civil vinculado hace unos años al fútbol femenino, primero en el Atlético Huila y luego en Santa Fe, llegó al club en 2020 para apoyarlo con una serie de préstamos, a través de su empresa de construcción llamada Perlun. Ahora se convirtió en el socio mayoritario del club. ¿Cómo lo logro?



“A lo largo del año pasado le presté a Santa Fe 3 mil millones de pesos, incluidos intereses, para el funcionamiento del club. En la asamblea de noviembre el equipo aprobó el préstamo, es decir reconoció la deuda, que hace parte de una que tiene Santa Fe, a hoy en papeles, de 26 mil millones de pesos", le contó Perdomo a EL TIEMPO.



Según explica, el presidente Eduardo Méndez manifestó que el club no tenía cómo pagarle ese dinero, a no ser que fuera con la plata que le entrará al equipo por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores (3 millones de dólares). El problema es que el equipo cuenta con ese dinero para garantizar su funcionamiento.



Es así como surgió la propuesta, desde la presidencia cardenal, de que esos 3 mil millones de pesos adeudados a Perdomo los capitalice en acciones. Perdomo acepta, pero no solo eso, también asume la deuda del club. Asegura que hoy quedó con más del 50 por ciento de las acciones de Santa Fe, siendo el socio mayoritario.



Diego Perdomo se desempeña desde 2020 como director deportivo del equipo femenino de Santa Fe. Ahora tiene el mayor porcentaje económico del club.



