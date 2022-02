El campeón de Colombia no la pasa nada bien. Como si no fuese suficiente el hecho de ser el último de la Liga BetPlay, en la que tan solo ha conseguido 4 puntos de 24 posibles, el Deportivo Cali le sumó a su difícil situación una nueva derrota ante el Tolima. Este miércoles el equipo azucarero perdió el partido de vuelta de la Superliga y ahondó la crisis con la que empezó el 2022.

¿Vendrán cambios?

Empujado por los malos resultados, y ante los rumores de una posible salida de Rafael Dudamel como entrenador del equipo, el propio ex futbolista aseguró hace escasos días que "con los pies para adelante lo van a sacar".



No obstante, el Comité Ejecutivo del Cali citó a una rueda de prensa para este viernes, a las 11 a.m., en su sede norte.



Todavía no está claro el motivo de la conferencia. Sin embargo, periodistas de la capital del Valle dan a entender que podría tener que ver con la continuidad de Dudamel.



Consultado por esa información, un alto directivo del Cali le aseguró a EL TIEMPO que el entrenador venezolano seguirá al frente del equipo.



Sobre la rueda de prensa, el ejecutivo manifestó que tiene que ver con temas económicos.



