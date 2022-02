Deportivo Cali sigue rodando escalones abajo en la tabla de la Liga 2022-I y, menos de dos meses de haber logrado su décima estrella, hoy está de último en el campeonato.

Este domingo, Cali perdió 0-2 contra Millonarios, en un partido en el que no hizo ni un solo remate a portería en los 90 minutos. Sin embargo, el técnico Rafael Dudamel volvió a cargar contra los árbitros, en especial, contra Alexánder Ospina, que dirigió el juego de este domingo.



La dura frase de Dudamel contra los árbitros

“No tenemos excusas, pero no me está gustando la manera como nos están manoseando. Nos están manoseando. Nos anulan un gol contra Deportes Tolima en la Superliga que fue legítimo. Hoy (domingo), ante la más mínima acción nos amonestaban", se quejó.



"Nos están manoseando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es de un ratico para uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad. Es lo único que nosotros pedimos. Nos sentimos manoseados”. agregó el DT venezolano.



El año pasado, cuando Cali fue eliminado de la Copa Colombia por Atlético Nacional, Dudamel ya se había quejado del arbitraje y salió a la rueda de prensa con una tablet en la que mostró las que, según él, habían sido las jugadas que perjudicaron al equipo. Ahora lo vuelve a hacer, en un momento difícil del equipo.



Dudamel salió en defensa del plantel

Dudamel destacó la entrega de sus jugadores. “Si hay algo que tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y poner la cara. La autoridad moral no solamente se las da el título alcanzado sino la manera como se entrenan y como se entregan. Si hay algo que no podemos dejar de reconocerles a nuestros jugadores es que se entregan al máximo", declaró.



