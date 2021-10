Comisión Disciplinaria castiga a Rafael Dudamel por sus declaraciones

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, encendió la polémica sobre el arbitraje colombiano y cuestionó la labor de la Dimayor, la Comisión Arbitral y la prensa tras la eliminación en la Copa Colombia, a manos de Atlético Nacional. La entidad que rige el fútbol colombiano lo castigó por sus declaraciones.

Cali quedó eliminado tras perder contra Nacional 1-0 el pasado 21 de octubre. Dudamel, en la rueda de prensa, se quejó del arbitraje de Carlos Ortega y cargó tintas contra la Comisión Arbitral y contra parte del periodismo.



"Tengo que quedar insatisfecho porque el señor (Carlos) Ortega me dijo a mí que la pelota daba en la parte abdominal. ¿Qué no aumenta el volumen de juego la pelota? El brazo no está paralelo a la cadera. Así aumenta el volumen de juego. Claro, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos beneficiados, entonces queda a interpretación.



Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que esta siendo beneficiado, tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación la jugada. No, las manos no se interpretan. Aumenta o no el volumen de juego. De ahí en adelante cualquier análisis es subjetivo. Me voy con amargura, bronca, pero con el orgullo de que los jugadores dieron todo su esfuerzo. Competimos, pero no pudimos contra el arbitraje".



La Comisión Disciplinaria del campeonato consideró que sus declaraciones atentaron contra el buen nombre de la Dimayor, de la Comisión Arbitral y del juez que dirigió ese partido. Por esa razón, le impuso una pena de cuatro fechas de suspensión y multa de 3.406.973 pesos.



La sanción deberá pagarla en el mismo torneo en el que se produjo, es decir, la Copa Colombia, por lo cual Dudamel sigue habilitado para dirigit en la Liga y podrá estar en el banco el lunes, cuando Cali visite al Atlético Huila en Neiva.



Noticia en desarrollo.

