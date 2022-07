Las últimas horas no han sido nada tranquilas en el entorno del Deportivo Cali y es que después del descontento de muchos aficionados por el empate contra Melgar de Perú por los octavos de final de la Copa Sudamericana, han surgido versiones de que el director técnico Rafael Dudamel dejaría su cargo.

Dudamel tambalea

Rafael Dudamel, en la rueda de prensa posterior al partido contra Nacional en la Copa.

Luego del partido en el que Cali empató 0-0 contra Melgar, se desató una polémica que habría apresurado la salida del técnico.



Fue cuando Dudamel se refirió a la llegada del atacante Ítalo Montaño, y el entrenador azucarero respondió que no tenía información sobre él.



"Se fue Jhon Vásquez, se fue Leyton, se fueron varios jugadores y a diferencia del primer semestre todo se hizo consensuado. No dudo del conocimiento, la capacidad e incluso alguna condición intrínseca de entrenadores que puedan tener los que deciden, pero la realidad es que no conozco a Ítalo y no ha sido un pedido mío, no hay que discutir la condición del futbolista, porque no lo conozco”, dijo Dudamel, en declaraciones que habrían incomodado a la dirigencia.

Además, se sabe que la relación entre entrenador y directivos ya habría entrado en un desgaste desde hace algunas semanas.



Versiones de prensa indican que los dirigentes y el entrenadores se han reunido este jueves para acordar la salida del venezolano, a una semana del partido de vuelta de la Copa Sudamericana.



