El técnico del Cali, Rafael Dudamel, se mostró golpeado por el empate contra Junior, 1-1, en la fecha 15 de la Liga que le costó la eliminación de la Liga, ya que las cuentas matemáticas ya no le dan para ir a los cuadrangulares.

En rueda de prensa, el técnico admitió su error en las variantes. Ahora el club se mentaliza en seguir adelante en la Copa Libertadores.

Palabras de Dudamel

Análisis y cambios: "Cuando los cambios consiguen el resultado, termina siendo buena decisión,y cuando no, se señala como equivocación. Era temprano para armar el 5-4-1, puedo decir sin problema que me precipité, me equivoqué, pero las circunstancias con algunos jugadores me llevaron a esa opción de fortalecer la defensa. Se nos va el triunfo a falta de dos minutos. Solo nos servía ganar pero por no hacerlo no voy a dejar de reconocer el mérito al esfuerzo. También tenía que proyectar lo que viene".

Eliminados: "Sale Teo entra ortega y hace pasegol. Lucumí tuvo ráfagas. El buen partido de Robles, lo de Franco.Hubiese sido más valioso si nos llevamos al triunfo. Hasta el 25 del segundo tiempo hicimos todo lo necesario, incluso errando un penal. Se nos va el triunfo y nos vamos con la amargura de tener sentenciada la posibilidad de clasificar".



Dificultades: "Lo más difícil fue sobreponernos a la exigencia física por el desgaste de la Copa Libertadores. En lo táctico el equipo tuvo buen comportamiento. El segundo tiempo cambió con las modificaciones pensando en el miércoles".



Hinchas: "Si alguien se sintió ofendido pido disculpas. Ellos sufren en la tribuna nosotros en el banco, Queremos ganar. Hemos demostrado ser un gran equipo. El fanático estaba caliente, yo también. Le dije, tengo partido el miércoles. El hincha sabe cuánto le respeto y le quiero".



Los jóvenes: "Siete canteranos... es la manera de que puedan ir madurando. Que yo pueda tener el lindo problema de escoger 18 o 23 futbolistas que anden en gran nivel. Quedan esos detalles por encima de la amargura".





