Dudamel sorprende con elogios al árbitro, pese a la polémica de Teo

Deportivo Cali derrotó este domingo a Deportes Quindío 1-0, en un polémico partido en el que fue protagonista el árbitro, que no expulsó a Teo Gutiérrez en una clara agresión.



(Le puede interesar: Polémica en Cali y con VAR: Teo se salvó de una clara expulsión)

La acción se generó en el primer tiempo cuando Teo golpeó a un rival con la cabeza. El VAR llamó al árbitro Luis Matorel para que revisara la jugada, pero el central decidió, tras ver el video, que no era expulsión. Le sacó amarilla a Teo.



Para colmo, luego Teo fue el que hizo el gol del triunfo caleño, en el segundo tiempo, lo que aumentó la polémica.

La reacción de Dudamel

Tras la acción, muchas opiniones se generaron en las redes sociales, recordando que Rafael Dudamel, DT del Cali, recientemente llegó a la rueda de prensa con video para señalar una injusticia arbitral contra su equipo.



(Lea también: Teo se salva de la roja y luego hace el gol del triunfo caleño)



Pues esta vez un sereno Dudamel consideró que el árbitro no falló. "En absoluto, llevó muy bien el partido, la expulsión de Hernán (Manosse) estuvo bien y si hubiese expulsado a Teo me hubiese parecido justo", dijo el entrenador.



"Al principio estuvo emocional como los jugadores y cuando lo tuve cerca lo invité a bajar revoluciones y no estar tan en toma y dame porque los retaba mucho. Su actuación fue correcta", agregó.

Cali ganó y se acerca a la clasificación

Facebook Twitter Linkedin

Deportivo Cali, en el partido contra Quindío. Foto: Dimayor

En un partido lleno de interrupciones y polémicas, con el árbitro Luis Matorel comprometido, Deportivo Cali venció 1-0 al Quindío en el estadio de Palmaseca y ahora es cuarto en la Liga BetPlay II-2021 con 30 puntos, prácticamente clasificado a los cuadrangulares.



Un total de 9.806 aficionados celebraron en vivo la victoria de su equipo, que a pesar de algunas inconsistencias fue el que tuvo siempre la iniciativa en ataque.





DEPORTES