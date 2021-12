El corazón de Rafael Dudamel debe ser verde. Su sangre, verde; su sudor, verde; su alma, verde. Todo verde y blanco como el Deportivo Cali. Es que lleva a ese club metido en las venas. Fue su portero, fue campeón con esos colores en 1998, quería volver, se visualizaba parado en la raya técnica, liderando a esos jugadores, llegando a una final, y todo eso que antes era solo un sueño, ahora es realidad. Falta solo la estrella.



(Le puede interesar: Kun Agüero, entre lágrimas, le dijo adiós al fútbol en Barcelona)

Llegó hace poco más de tres meses. Agarró a un equipo hecho, o medio hecho, un equipo que no andaba, o andaba a medias, con figuras estancadas. Era un riesgo, pero no se iba a poner con dudas cuando su corazón verde palpitaba. El venezolano dijo que sí, y generó inmediata empatía con esos jugadores que dejaron de estar estancados, los dotó de confianza, despertó sus capacidades. Y, así, Cali ya está en la final. Y Dudamel está verde de ilusión.

Mano a mano con Dudamel

¿Cómo está y cómo se siente antes de la final?

Desde la parte humana y personal me siento muy bien, disfrutando de un momento que se ha construido con base en el esfuerzo diario, de la mano de todo un cuerpo técnico integrado por profesionales de primer nivel, y por un plantel de jugadores de calidad extraordinaria que nos han permitido liderarles, que sienten un disfrute diario en cada entrenamiento, en cada actividad colectiva, y que han entendido y creído en una idea para aspirar a ganar.



(Lea además: Tolima, en ruta para revalidar su título: sus claves)



¿Ser campeón en Cali como DT es su sueño?

Tuve la oportunidad de defender en mi época de arquero muchos equipos profesionales en Venezuela, Colombia, Argentina, Sudáfrica, pero los tres años mas especiales los viví en Deportivo Cali porque encontré en el club una estructura maravillosa que me permitía trabajar con verdaderos profesionales. Desde que empecé mi carrera como entrenador, mi sueño era llegar al Cali; sabía que debía escoger en qué momento… En otras etapas sentí que podía ser y luego aprendí que los tiempos del entrenador no son los del fútbol, y que debía esperar los tiempos de Dios. Y Dios quiso que fuera esta la oportunidad y la hemos aprovechado al máximo, entregándonos, dedicándonos al mil por ciento y haciéndoles sentir a los futbolistas el reconocimiento de sus capacidades, porque son ellos los que han creado esta gran ilusión.



¿Por qué el momento fue ahora?

Ja. Bueno... No tengo el teléfono de papá Dios para preguntarle. Pero entiendo que ha sido el momento porque el club necesitaba salir a flote a como dé lugar. No soy un entrenador de ganar a cualquier costo. Ya había un equipo confeccionado, una nómina establecida, en medio de un torneo, y siento que era la oportunidad porque Dios nos ha puesto en Cali teniendo una nómina con cantidad y calidad, con experiencia, jerarquía, juventud, una mezcla de generaciones y talento, y nosotros nos hemos dedicado a darles retoques físicos y tácticos para llevarlos a nuestra forma. Todo ha fluido.

Facebook Twitter Linkedin

Dudamel, en entrenamiento con el Cali. Foto: Prensa Deportivo Cali

Los jugadores le han entendido su discurso...

Totalmente. Ha habido una buena empatía, una buena sinergia desde el primer encuentro, y eso ha permitido que el mensaje cale en el plantel, y ellos han sentido que con el respeto, y la exigencia del día a día, los hemos llevado a un nivel superior para ir alcanzando las metas trazadas.



(Lea también: Definidos todos los clasificados de la Liga a las copas internacionales)







¿Pero qué hizo usted para levantar a este equipo?

Conocer las capacidades de cada jugador, entender las necesidades de cada uno, en lo futbolístico y personal, y poder conectarnos con el ser humano, con un abrazo, una oración diaria: hacer equipo y hacer familia. Y en el trabajo, alcanzar el disfrute diario en cada ejercicio, en cada planificación, ejecutar todo con la mayor intensidad y visualizando cada partido con la mayor seriedad. Entender que no teníamos margen de error, convencerlos de las capacidades del equipo y actuando como campeones, ¡como campeones! –repite y hace énfasis en esa palabra que quiere gritar–; así pudimos resurgir, por el convencimiento actitudinal que hemos tenido.



Usted ha hablado de retoques, ¿cuáles fueron?

Retoques tácticos son las formas de cada entrenador: pulir, pulir, profundizar, fortalecer detalles de acuerdo a los momentos del partido, los fundamentos futbolísticos... y el equipo ha sido una esponja que absorbe cualquier idea.

la palabra equilibrio es poder fortalecer, trabajar, consolidar un equipo que entiende que para poder atacar bien hay que defender bien. FACEBOOK

TWITTER



¿Cali es fuerte en defensa o en ataque o más bien es equilibrado?

Esa es la palabra clave: equilibrio, porque un equipo que no ataca bien no puede ganar, y un equipo que no defiende bien va a ser muy vulnerable y va a estar lejos de ganar. Entonces la palabra equilibrio es poder fortalecer, trabajar, consolidar un equipo que entiende que para poder atacar bien hay que defender bien, y si tienes un ataque bien elaborado, la acción inmediata es una reacción defensiva y tienes que estar bien organizado; el equilibrio es lo que marca la diferencia, entender el juego, tus momentos, los momentos del rival y cómo los controlas sin sufrirlos; la faceta defensiva forma parte del juego y tienes que disfrutarla, y con el cero en tu arco, y tu capacidad individual y colectiva, ser capaz de imponer tus condiciones.



¿Qué tanto hay en Cali de Alfredo Arias (su ex-DT) y qué tanto de Dudamel?

Ser juez y parte es incómodo porque sería comparar estilos, y eso es odioso, y más entre colegas. Sí puedo decir que este Cali cada día se parece más a Dudamel, en el carácter competitivo, en esa fortaleza emocional, en esa ambición de querer ganar siempre, en la seriedad de respetar al rival y querer superarlo, y, sobre todo, en el respeto hacia la institución.

(Lea además: Las cuentas del grupo B: Tolima, a tiro de la final; Millos aún sueña)



¿Cómo alineó a Teo Gutiérrez en su idea, y cómo es su diálogo con él?

Tenemos carácteres similares, como futbolista que fui y él que sigue estando vigente, ¡más vigente que nunca! Es esa cualidad de ser muy competitivos y de querer ganar siempre. Ha habido una buena empatía, afinidad, y como hombres de fútbol sabemos que la transparencia en nuestra comunicación no se negocia, el respeto no se negocia, el profesionalismo es innegociable. Comulgamos con valores que hacen que los transmitamos al resto del plantel, y no solo Teo, hablo de Harold Preciado, Ángelo Rodríguez, Juan Camilo Angulo, qué decir de Menosse y de De Amores, que cumplen con su rol de extranjeros a cabalidad. Hay un futbolista que es mediático como Teo y toda esa atención que logra obtener lo llena de mayor compromiso y es un impulso fuerte para que siempre quiera estar ganando.

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Dudamel junto a Teo Gutiérrez en una práctica del Cali. Foto: Prensa Deportivo Cali

¿Tener a Teo hace que todo sea más sencillo?

El nivel de Teo contagia al resto; a los jóvenes, que lo respetan y lo admiran, y a los más grandes, que se comprometen más. Pero es como en toda película, que los que están detrás de cámaras tienen la misma importancia que los visibles. Por eso los destaco a todos.



¿Cómo definir a Teo?

Ja, ja, ja. Bueno... Teo reúne todos los elementos de un crac dentro y fuera de la cancha, sabe responder por su carisma, por entender lo que es como futbolista; sabe corresponder a sus compañeros y a la hinchada. No me canso de admirar a todos mis jugadores a diario, y cuando hablo de Teo, hablo de un crac y un gran líder.



¿Usted visualiza a Teo en la Selección Colombia?

Debo ser respetuoso con el trabajo del maestro Reinaldo Rueda, pero cada futbolista del Cali que vaya a la Selección va a ser de mucho orgullo para nosotros como cuerpo técnico, como Teo, Marsiglia, Preciado y otros, son jugadores que, lo digo por mi experiencia a nivel de selección, reúnen las condiciones para estar en la selección de su país, pero el DT es Rueda y él sabrá cuándo y cómo sacarles provecho a los valores del torneo local.



(Lea además: Confirmadas las sedes de la Copa América Femenina en Colombia)



¿Qué ve en Tolima y qué en Millos? ¿Cuál prefiere?

No tengo un predilecto porque ambos son buenísimos, muy competitivos; Millos y su calidad colectiva y la experiencia de su entrenador, y la dificultad fisiológica de ir a la altura… En Tolima veo un equipo con una selección de jugadores desde lo fisicoatlético, que lo hace especial, autentico. Así que con cualquiera la calidad de la final está garantizada.

Facebook Twitter Linkedin

Dudamel en su época de arquero en el Cali. Foto de 1999. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Visualiza la estrella?

Siento que se han podido alinear todos estos factores para un equipo campeón, hay una sinergia increíble entre futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes, hinchada, medios de comunicación, y los muchachos la sienten, la disfrutan, pero me encanta verlos con la naturalidad con que conviven con esa exigencia emocional del entorno; ellos la disfrutan, pero saben que nada los puede distraer. Recuerdo mucho los momentos del 98, cuando fuimos campeones, y me atrevo a decir que la mesa está servida para alcanzar el título, teniendo que exigirnos al máximo en esta final.



¿El episodio de sacar la 'tablet' en plena rueda de prensa para mostrar las jugadas le generó incomodidad por las críticas que le hicieron?

Ninguna.



No más palabras... ¿Tema cerrado...?

Quizá algunos no lo vieron con la seriedad que correspondía y otros, de manera objetiva, entendieron lo que yo quise, con todo derecho, manifestar.

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Dudamel, en la rueda de prensa posterior al partido contra Nacional en la Copa. Foto: YouTube: Dimayor

no puedo andar por la vida imponiendo mi verdad a mis colegas. FACEBOOK

TWITTER



Juan Carlos Osorio, DT del América, criticó el juego del Tolima, y sobre todo sus transiciones, y propone que en Colombia hay que jugar de otra manera… ¿qué opina?

Tengo mi verdad y es mi estilo, y no puedo andar por la vida imponiendo mi verdad a mis colegas. Yo soy respetuoso, con su estilo han ganado o pueden ganar, y yo lo intentaré con el mío, no soy el dueño de la verdad.

Dudamel habla de la selección

¿Dudamel disfruta dirigir club o extraña la selección (estuvo en el seleccionado de su país)?

Cuando estás a nivel de la selección te hace falta la adrenalina del día a día a nivel de club y en club después de un tiempo extrañas los tiempos de selección donde puedes tener planificación, descanso, compartir en familia, extrañas esos espacios de seleccionar entre los mejores de un país, son escenarios distintos



¿Qué opina de la llegada de Pékerman a Venezuela?

La llegada de Pékerman a Venezuela va a darle un mayor estatus a la selección, estoy seguro de que sabrá liderar a un equipo, a una cantidad de futbolistas de mucho talento para llevarlos a ser equipo, y luego llevarlos a nivel competitivo. En nuestra etapa estuvimos entre los mejores 25 del mundo según ranking Fifa. Estoy con la ilusión de que con el profe Pékerman volvamos a la competitividad y alcanzar lugares de honores…



¿Llegar a la Selección Colombia está entre sus otros sueños?

Todos tenemos sueños, ilusiones, aspiraciones, después hay que dedicarnos a hacer méritos, pero los momentos no los escogemos nosotros. Hoy disfruto y admiro el trabajo del profesor Rueda, con la ilusión de que clasifiquen a Catar, y si en un futuro llegamos a tener ese privilegio, no tengan duda de que lo disfrutaremos al máximo, pero no veo eso a corto plazo porque hay un trabajo serio y que da estabilidad al fútbol colombiano.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-James y su molestia en Catar: no le sirve Internet...



-Falcao se unió a los mensajes de despedida a Agüero



-Así fue el mejor gol de la carrera del 'Kun' Agüero