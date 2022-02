Deportivo Cali hace la peor campaña de un campeón defensor en la Liga, con apenas cuatro puntos luego de las ocho primeras jornadas. Los hinchas pierden la paciencia y el equipo sigue sin ganar: este domingo empató 1-1 con Alianza Petrolera.

Sin embargo, el técnico Rafael Dudamel, que hace apenas un par de meses celebraba la décima estrella del Cali, salió a respaldar a su plantel y dice que va “a muerte” con ellos. Estas son sus principales frases en la rueda de prensa.

Dudamel respaldó a Guillermo de Amores

El grave error de Guillermo de Amores en el gol de Alianza Petrolera. “No tuvimos un remate en contra en todo el partido, una pelota que se desvía y eleva, recé tres padrenuestros cuando la pelota iba en el aire, porque fui arquero y sabía del riesgo que tomábamos, esa es la pelota más difícil del arquero, cuando te posicionas debajo de ella el rival entorpece tu camino, pero ese mismo arquero al que hoy le damos responsabilidad fue el que nos sacó campeones y se los digo desde ahora: va a seguir siendo nuestro titular”.



"Los futbolistas que están aquí los escogí yo, y con ellos voy a morir, con ellos voy a ir hasta el final". FACEBOOK

TWITTER

El mal momento en la tabla. “Yo no me voy a plantar acá a hablarles de táctica y a dármelas futbólogo para que los hinchas digan ‘uy, cómo sabe el técnico del Cali’. No estamos jugando al nivel de lo que somos capaces, no estamos sacando los resultados, y no nos cansamos de trabajar: en Pasto nos aguantamos un viaje de 10 horas, el vuelo no salió. Vinimos, entrenamos y acá estamos, poniéndole el pecho a las balas, dando la cara, no nos escondemos. Los resultados no corresponden al trabajo de nuestros jugadores. El miércoles tenemos la oportunidad de ganar un nuevo torneo, con todo el orgullo que significa la camiseta del Deportivo Cali”.



¿Está en duda su continuidad? “La gente sale inconforme, tenemos que aguantarlo. La gente espera mucho de nosotros porque somos capaces de hacerlo, los futbolistas que están aquí los escogí yo, y con ellos voy a morir, con ellos voy a ir hasta el final. Y no gasten el tiempo en sus programas, que quién está en la cuerda floja: con los pies para adelante me van a sacar. A muerte voy con ellos”.

El técnico del Cali trató de explicar el mal momento

Los cambios para jugar contra Alianza. “El cúmulo de partidos, son seres humanos, no son máquinas, hay que ir midiendo su participación porque nos troca una final el miércoles, venían viendo minutos muy seguidos, y en una planificación teníamos un equipo de primer nivel, y veníamos proyectando que, con un equipo con Teo, con Ángelo, con Robles, con los jugadores que teníamos de alternativas, con Burdisso y demás, podíamos cerrar bien el juego. No era ningún riesgo, para mí no hay ningún suplente. Nos empatan el partido con un gol increíble y nada. La estamos sufriendo, no la estamos pasando bien. ¿Cómo salir? ¿De qué quieres que te hable, del 4-3 y su funcionamiento, del primer tercio, el segundo tercio, tercer tercio, zona 1, zona 2, transiciones? ¿Te llena que yo hable con palabras técnicas? Eso ya no soluciona nada. Yo no voy a engañar al televidente o a los hinchas: no la estamos pasando bien. Este momento nos está forjando un carácter de equipo. No conocemos otra vía, que es hacia adelante, y hacia allá vamos a continuar”.



El respaldo a De Amores. “Hoy estará en el paredón Guille por el gol recibido, y el miércoles va a ser titu8lar, eso lo puedes tener seguro. Esa es la manera del técnico de subirles el nivel. Tiene todo mi respaldo, no en vano estuvo en eliminatorias, hace poco nos sacó campeones, pero es un ser humano, la está sufriendo como todos nosotros. Apoyarle y mañana será el primero en levantarse y pedirle entrenamiento más duro al profesor Jorge Rayo. Hay que seguir, trabajarles, guiarlos. Esa es mi labor, qué lindo sería poder tener a un grupo de futbolistas que no se equivoquen. No existen los jugadores que no se equivocan. Hoy me toca un grupo de futbolistas extraordinarios”.



La defensa a su plantel. “Lástima que ustedes no puedan entrar a los entrenamientos todavía, para que se den cuenta de la manera que todos se esmeran. Esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados. Solo los tiene a ustedes escuchando. No repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarles de veneno y a los fanáticos. No sean cómplices. Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a las prácticas. No se dejen engañar de aquellos que hablan lindo en un micrófono, que mienten, que mienten, que ya no pueden ni ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna, que andan en carro blindado. No se dejen engañar”.



