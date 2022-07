El tema de la continuidad del técnico Rafael Dudamel en el Deportivo Cali tomó un giro y en esa ciudad se advierte que los dirigentes del equipo y él tomaron la decisión de acabar con la relación contractual.

Las declaraciones que entregó Dudamel cuando fue interrogado sobre la posible vinculación de un jugador llamado Ítalo Montaño, parece, fueron el detonante de la actual situación.



“Se fue Jhon Vásquez, se fue Leyton, se fueron varios jugadores y a diferencia del primer semestre todo se hizo consensuado. No dudo del conocimiento, la capacidad e incluso alguna condición intrínseca de entrenadores que puedan tener los que deciden, pero la realidad es que no conozco a Ítalo y no ha sido un pedido mío, no hay que discutir la condición del futbolista, porque no lo conozco”, dijo el DT.



El problema estalló luego del empate 0-0 del Cali con el Melgar de Perú en la Copa Suramericana, pero al parecer las diferencias vienen desde tiempo atrás.



El dairo El País asegura que la decisión está tomada y que Dudamel no será más el director técnico.



“Es un jugador alto, fuerte, de buena pegada, ágil, y ante la salida de John Vásquez (al fútbol de Brasil), Montaño representa una buena opción en un puesto cuya necesidad había manifestado el profesor Dudamel”, le dijo el presidente del Cali, Marino Caicedo, a El País.

Cali vs. Melgar. Foto: AFP



Se señala que el venezolano no reclamará la indemnización, pues su contrato termina en diciembre próximo.



Se está a la espera de una comunicación oficial de cualquiera de las partes, en la que se aclare el futuro del equipo y de Dudamel.



