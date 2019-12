Carrascal y Cantillo, los ejes de los finalistas

Hay una frase que se ha vuelto de cajón en el fútbol en los últimos años: el primer pase. Y se le atribuye a ese mediocampista que, en el papel, juega cerca de la defensa, saca al equipo desde el fondo y le da salida al ataque. Pero, en realidad, esos jugadores se comen la cancha, parecen estar en un lugar fijo, pero aparecen en todas partes y se han convertido en piezas fundamentales.

Ese tipo de jugador también aparece en los dos finalistas del fútbol colombiano, América de Cali y Junior de Barranquilla.



El primero, que será local este sábado en el estadio Pascual Guerrero, confía en Rafael Carrascal para conseguir una estrella que le ha sido esquiva en los últimos 11 años. El segundo, que busca un inédito tricampeonato en su historia, le apuesta a una ficha ya conocida y que le ha dado grandes dividendos: Víctor Danilo Cantillo.



La historia de Carrascal con América ha sido de amor y dolor. La primera vez que tuvo que ver con él fue uno de los momentos más tristes de su paso de cinco años por el torneo de ascenso.

Rafael Carrascal



Nacido en Toluviejo (Sucre) el 26 de noviembre de 1992, apareció en el fútbol colombiano en la B con Alianza Petrolera, un equipo que no estaba en los planes de nadie para obtener el ascenso en 2012. Allá llegó como parte de un convenio que ese club tenía con Atlético Nacional, club en el que estuvo tres años en las divisiones menores.



Con el paso de los partidos, el equipo dirigido por Héctor Estrada fue creciendo y Carrascal fue clave: en los cuadrangulares semifinales, le marcó un golazo al América en el Pascual, en una goleada 1-4 que comenzó a marcar el camino de la primera división.



Estuvo tres años con Alianza en la A, pasó por Millonarios y Junior sin mucho éxito, jugó tres años en Tolima y de ahí llegó al América en medio de un conflicto que aún no se ha resuelto del todo. En el rojo de Cali ha brillado por despliegue y ha aportado un par de goles.

“Sacamos un valioso empate y nos vamos a Cali con el plus de haber jugado bien ante un rival complicado. No aprovechamos las opciones que tuvimos. Junior no fue ese equipo punzante y complicado que creíamos, porque les quitamos la pelota con nuestro fútbol, logrando alejarlos del plan que buscaban. Debemos continuar con este trabajo en Cali, buscando siempre la victoria”, dijo Carrascal tras el partido de ida. Ya fue campeón con el Tolima en 2018-I. Va por la segunda.



Cantillo también tiene un pasado por las inferiores de Atlético Nacional y alcanzó a debutar en el primer equipo, en 2013, con Juan Carlos Osorio como entrenador.



Un tema de documentación le costó su salida de Nacional. Nació en el corregimiento de Río Frío, cerca de Ciénaga (Magdalena), el 15 de octubre de 1993, pero fue registrado casi dos años después.



En un torneo juvenil, alguien presentó un registro civil en el que decía que su año de nacimiento era 1991. Tiene un hermano que nació en ese año, siete meses antes. Físicamente era imposible.

Víctor Cantillo, jugador del Junior.



Sin embargo, tuvo que irse. Se fue a probar suerte a la B, al Dépor. Pero pronto estaría de vuelta al fútbol antioqueño, al antiguo Deportivo Rionegro, que sobre la marcha se convirtió en Leones. Allá estuvo dos años y medio, antes de llegar, por fin, a la A, con el Deportivo Pasto, llevado por Flabio Torres.



Su trabajo en Pasto, donde solo estuvo un semestre, llamó la atención del Junior, que lo contrató en 2017. Con Julio Comesaña en el banco, Cantillo fue mostrando cada vez más condiciones: tiene media distancia, capacidad para asociarse y sacrificio.



Ya fue convocado a la Selección Colombia por Carlos Queiroz. Ya ganó dos estrellas con Junior y una con Nacional. Pero quiere más.





