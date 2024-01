¿Falcao empaca las maletas y se va del Rayo Vallecano? Inicia 2024 meditando su futuro

El delantero colombiano Radamel Falcao García, el mediapunta argentino Óscar Trejo y el portero macedonio Stole Dimitrievski, cuyos contratos con el Rayo Vallecano vencen el próximo 30 de junio, son libres desde este lunes para negociar su futuro con cualquier otro club sin necesidad de remitirse a su cláusula de rescisión.



Falcao, de 37 años, llegó al Rayo en septiembre de 2021 y desde entonces ha jugado 66 partidos, solo catorce como titular, y ha marcado doce goles.

Falcao García. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez

Pese a su papel secundario en el equipo, se encuentra cómodo en el conjunto madrileño, en el que ejerce como uno de los líderes del vestuario. El 'Tigre' tiene pocos minutos de juego en La Liga, pero ha sido clave en la Copa del Rey, ha marcado tres goles en 90 minutos repartidos en tres partidos.



Aunque hace algunos meses se habló de su regreso a Millonarios, el sueño de verlo jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín con la casaca albiazul no se va a poder cumplir, al menos en un partido oficial. El delantero explicó las razones que lo alejan de Bogotá.

Falcao García, jugador del Rayo Vallecano. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

La ilusión de ver al delantero de 37 años de edad jugando con Millonarios aumentó después de que el club 'embajador' conquistara la estrella 16 contra Atlético Nacional en el primer semestre del 2023 y clasificara a la Copa Libertadores 2024.



En un momento hubo negociaciones tres el club y el jugador, pero no se llegó a buen puerto y parece que la ilusión que había de verlo vestido de azul quedaron totalmente sepultadas con unas declaraciones que sorprendieron a los hinchas de Millonarios. El 'Tigre' de Santa Marta explicó por qué es difícil jugar para el club de sus amores.



"Lo de Colombia, lo de Millonarios se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas. Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo", dijo.

Gamero y Falcao. Foto: EL TIEMPO

Además, dejó claro que es muy difícil regresar por temas extradeportivos: "Siempre viendo lo que le paso a Luis (Diaz) son cosas negativas que lo hacen meditar y quizás frenarse. Esto (el secuestro) es una cosa que yo no había visto nunca. No solo porque sea futbolista, sino porque son cosas que no deben pasar. Se ha notado un poco la inseguridad en Colombia. Tener un compañero cercano y vivir esa situación es muy cruel".



En dado caso de salir del Rayo Vallecano en enero de este año, o a mitad del 2024, una de las ligas que podría abrirle la puerta a Falcao es la Major Lague Soccer (MLS). El torneo de los Estados Unidos seduce a los jugadores que piensan en el retiro tras las llegadas de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

Con información de EFE.

