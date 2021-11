Quindío y Santa Fe dejaron todo, pero el empate no les sirve

Deportes Quindío y Santa Fe no negaron una gota de sudor, no dejaron de pelear ni una pelota, pero a la larga, tuvieron que conformarse con un empate a un gol que complica las opciones de ambos en sus luchas particulares: la de los locales por no descender y la de los visitantes, por pelear el cupo a los ocho.

Santa Fe no la pasó bien en los primeros minutos. Quindío lo presionó, se le fue encima y casi que lo obligó a cometer un error. Y efectivamente, la grieta fue creciendo y apareció el hueco que aprovechó el local: Alejandro Moralez perdió una pelota en el borde de su área y Wilson España le robó una pelota que un par de segundos después ya estaba dentro de la portería de Leandro Castellanos. Apenas iban ocho minutos de juego y la cosa no pintaba bien.



El VAR le dio un penalti a Santa Fe en el primer tiempo

El equipo de Grigori Méndez se veía sofocado por el buen trabajo de Quindío. Pero poco a poco, Santa Fe fue equilibrando el partido y agarró la pelota. Eso sí, sin profundidad, sin rematar a la portería, en parte por su falta de tino y en parte, porque la zaga local cerró los caminos. Incluso, en su opción más clara de la primera etapa aparte de lo que vendría, Jersson González, a los 17 minutos, se comió una opción clárisima, de frente al arco del Quindío.



Tuvo que aparecer una acción de penalti, descubierta por el VAR, porque el central Wílmar Roldán no la vio de entrada, para que Santa Fe encontrara, en el final de la primera etapa, una opción inmejorable para irse al descanso con el marcador empatado: fuerte falta de Didier Pino a Juan Sebastián Pedroza. El primero se salvó de la tarjeta roja y el segundo, por poco, de una fractura de tobillo, porque la entrada fue muy fuerte. Jhon Velásquez desubicó al portero Jéfferson Sánchez y anotó el 1-1, en el cuarto minuto de reposición.



Roldán había dado cuatro minutos de adición en la primera etapa, pero el reloj corrió siete minutos más. En ese lapso, Jhostin Medranda, uno de los pocos zagueros centrales que le quedan al Quindío, entre lesiones y suspensiones, y Jorge Luis Ramos, el único atacante que tenía Santa Fe en la cancha, tuvieron un fea disputa y Roldán los echó a los dos. Y Quindío casi se va ganador al descanso con un remate de afuera de Jairo Roy Castillo que pegó en el horizontal.



Los cambios para recomponer tras las expulsiones

Mientras Óscar Héctor Quintabani, el DT del Quindío, trataba de rearmar su defensa para jugar con 10, Santa Fe perdió a Pedroza por el golpe del penalti y sacrificó a Carlos Sánchez, que tenía amarilla: entraron Leonardo Pico y Ronaldo Dinolis.



El partido bajó un cambio y ya no tenía el ritmo frenético de la primera etapa.

Posteriormente, Quindío perdió a otro de sus centrales por lesión, Hárold Balanta, y Quintabani tuvo que improvisar a Yeison Carabalí, un volante. Pero mucho no lo exigieron. Quindío atacó más que Santa Fe y trabajó más Leandro Castellanos que Jéfferson Sánchez.



Sin embargo, la más clara de la segunda etapa fue para los visitantes: Jéfferson Herrera, que había entrado por Jersson González, también mandó una pelota al horizontal.



El cansancio por el enorme despliegue de lado y lado comenzó a hacer mella en los dos bandos. La enorme entrega y las ganas no fueron suficientes. Eso sí, los dos equipos se encargaron de meter algún susto en el remate. Primero lo hizo Quindío, con un remate del venezolano Carlos Sosa que pasó cerca del poste, y luego, Ronaldo Dinolis, que también la tiró afuera, pero por encima.



El empate no le sirvió a ninguno de los dos. Santa Fe, que había comenzado la fecha a un punto del octavo, ahora está a dos. Y Quindío, afectado por el injusto sistema de descenso que rige en Colombia, podría volver a la B el fin de semana, si pierde con Cali y Patriotas suma al menos un punto contra el Medellín.



