Quindío no resistió: vuelve a descender a la B

Ya el hecho de haber subido con el lastre de puntos que le puso la asamblea de Dimayor, al dejarlo con el acumulado que traía Deportivo Pereira, era un problema grave para la intención del Deportes Quindío de mantenerse en la primera división del fútbol colombiano.

Este domingo, en el partido en el que se jugaba la vida y la permanencia en la A, el equipo que dirige Óscar Héctor Quintabani no pudo con la responsabilidad. En la tabla del semestre, los cafeteros tenían cuatro equipos por debajo, y muy lejos: el que estaba más cerca, Once Caldas, iba seis puntos atrás. Pero en la del descenso no pudo hacer más puntos que Pereira, que, con su brillante campaña, se aseguró un año más en primera.



No hubo quién llorara el descenso de Quindío en la tribuna. Tras lo sucedido contra Santa Fe, cuando hinchas de la tribuna norte invadieron la cancha, los directivos se curaron en salud y decidieron jugar a puerta cerrada. Triste final.



Quindío falló en el partido clave contra Patriotas

El respirador artificial que mantenía a Quindío con vida era Patriotas de Boyacá, de desastroso semestre. Había comenzado 16 puntos por encima de la zona de descenso y fue rodando escalones abajo en fútbol y en juego. Llegó a Armenia apenas seis puntos por delante de su rival. Por lo tanto, Quindío podía ganar y llegar vivo a la última fecha, dependiendo de lo que pasara en Tunja.



Pero Quindío no respondió. A pesar de que en los primeros 30 minutos dio señales de poder sumar los tres puntos que necesitaba para seguir vivo, dos errores de su portero, Jéfferson Sánchez, le costaron la derrota y, por consiguiente, el descenso, de nuevo, a la B.



A los 38 minutos, Sánchez rechazó desde su área y se la entregó a un contrario, Edgardo Rito. La pasividad de sus compañeros tampoco le ayudó mucho. Darwin López quedó de frente al arco y metió la pelota entre las piernas del portero.



Luego, en el tercer minuto de reposición de la primera etapa, Sánchez no opuso buena resistencia a un remate de Cristian Barrios y acabó de meter la pelota en su arco.



La resignación del Quindío en el segundo tiempo

Quindío, muy afectado por las bajas y las lesiones (Quintabani apenas tenía 17 jugadores disponibles ayer perdió a uno más, Jesús Figueroa, por lesión), hizo lo que pudo, pero se veía entregado. Y para completar, el árbitro Andrés Rojas expulsó, con ayuda del VAR, a Leyser Chaverra, por darle un puño a Kevin Aladesanmi.



Luego llegó el tercer gol, a los 40 del segundo tiempo, anotado por López, con una defensa que ya tenía poca resistencia para ofrecer. Y así se sentenció el tercer descenso cafetero, que se suma a los de 2000 y 2013. A volver a remar desde la B.



DEPORTES