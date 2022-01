Mucha polémica se ha generado por cuenta de las recientes declaraciones de Gustavo Serpa, el máximo accionista de Millonarios, respecto a la actualidad del equipo, dejando en claro que el gran refuerzo de la temporada es Álvaro Montero y que el club no comprometerá grandes recursos para esta campaña, pese a que tendrá competición en la Copa Libertadores.



Le puede interesar: Serpa se defiende de las críticas en redes: 'Son bodegas de empresarios'

Las declaraciones, dadas a Caracol Radio en dos ocasiones, la tarde del martes y la mañana del miércoles, han desatado una ola de críticas de los aficionados contra las directivas azules, el presidente Enrique Camacho y el dirigente Gustavo Serpa, que en últimas es el que representa el capital y el podero, a través del fondo de inversión Amber Capital, firma extranjera que controla al club.

Los dueños de Millos

Gustavo Serpa y Álvaro Montero Foto: @MillosFCoficial

Amber es un fondo de inversión internacional con sede principal en Londres. Fundada en 2005, esta firma es dirigida por el empresario Joseph Marie Oughourlian.



Lea además: Hinchas de Millos explotan con memes por las declaraciones de Gustavo Serpa



Amber llegó en forma en 2015 a Millonarios por medio del empresario y abogado Gustavo Serpa, como representante de la firma Blas de Leso en Colombia.



Serpa fue el puente para que llegara esa inversión extranjera al club, y es quien, como presidente de la junta directiva, ha manejado el proyecto durante los últimos seis años.



Este fondo ha invertido en compañías de diferentes sectores empresariales, como el grupo Prisa, propietario en Colombia de la cadena Caracol Radio. Además, el grupo ha incursionado en el fútbol en otros clubes del mundo, como en el Lens de Francia.



"Millonarios es un club que tiene una gran trayectoria y un gran potencial y una gran base de seguidores no solo en Suramérica, lo cual lo convierte en un objeto de interés para los inversores que miran al mundo del fútbol. Sin embargo, no existen programas de desinversión a corto plazo", dijo en 2020 Oughourlian al diario italiano Padova Goal, sobre el futuro del equipo colombiano.

Así llegó Amber

Gustavo Serpa (izq.), máximo accionista de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

En 2011 se crea Azul y Blanco S. A. El nuevo Millonarios, dejando atrás una profunda crisis por los pasivos incumplidos de la antigua dirigencia, liderada por Juan Carlos López y Luis Augusto García.



Lea también: Máximo directivo de Millonarios responde a críticas por falta de refuerzos



La historia de Amber se concreta en 2014, cuando Blas de Leso compró el 2,8 por ciento del equipo que estaba en manos del fondo liquidador de Interbolsa, que sumados al 21 por ciento que ya tenía esa compañía -representante del fondo canadiense Amber- y al 2,3 por ciento que ya tenía Gustavo Serpa, componían el 26,1 por ciento del equipo en poder de ese grupo.



A través de la comisionista de bolsa Acciones y Valores le giraron en ese momento 5.000 millones de pesos a Azul y Blanco, como el primer paso para sacar de la crisis económica a Millonarios. El dinero lo entregó Blas de Leso a manera de préstamo sin intereses a 90 días e hizo parte de un anticipo para la capitalización del equipo. Así, el grupo liderado por Gustavo Serpa, que controlaba en ese momento el 26,1 por ciento de las acciones de Millonarios, dio el primer paso en el proceso que buscaba capitalizar al club con una emisión de acciones por valor de 20.000 millones de pesos.



En 2015 el grupo Amber, representado por Serpa y que ya era el mayoritario, invirtió alrededor de 7.300 millones de pesos en la capitalización. Este capital se sumó a los 5.000 millones que el mismo grupo anticipó a finales del 2014 para solventar la crisis económica que tenía el equipo.



En ese momento EL TIEMPO conoció que Amber llegaba a casi el 51 por ciento de las acciones del club con lo que ratificó su control mayoritario. A esto hay que sumarle un 20 por ciento de acciones de un acuerdo que se hizo entre accionistas minoritarios, para un total del 70 por ciento.



En la asamblea del 2021, se conoció que El fondo Blas de Leso llegó al 85,48% de Millonarios, por so tienen el control total. Por eso, Serpa es la cabeza visible del podero en cuanto a inversión, decisiones y contrataciones.



"Nosotros como accionistas no tenemos ningún interés de consolidar una mayoría adicional. Me gustaría que más hinchas pudieran ser socios, la participación sube del 82 por ciento al 85, muy poco. Siempre estamos dispuestos a buscar nuevas fuentes de financiación", aseguró en ese momento Gustavo Serpa.



bajo su mando, el club logró el título de la Liga en 2017 II, venciendo en la final a Santa Fe, y la Superliga del 2018. Además, fue subcampeón en 2021 I, perdiendo la estrella contra el Tolima.

Serpa respondió a los hinchas en sus últimas intervenciones, y manifestó: "Hay empresarios que usan bodegas en redes para promover nombres. No sigo redes porque no reflejan el real querer del hincha".



Destacó que el mejor refuerzo es el portero Álvaro Montero y garantizar la continuidad del proceso del técnico Alberto Gamero.

