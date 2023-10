¿Quién gana en Santa Fe vs. Millonarios?, esto dice portal de predicciones deportivas

El Independiente Santa Fe, que a tres jornadas para el final del torneo se encuentra fuera de los puestos de acceso a los cuadrangulares, se enfrentará este sábado en la jornada 18 de la liga colombiana a su máximo rival, Millonarios, que gracias a su gran racha de resultados está sexto en la tabla.

Santa Fe, que se ha complicado en las últimas su pase a los cuadrangular tras conseguir solo una victoria en los últimos siete partidos, buscará vencer a Millonarios para mantenerse con opciones de clasificar.



Será el segundo partido de su nuevo técnico, Pablo Peirano, que sustituyó a Hubert Bodhert y que ya se hizo cargo del equipo en la derrota a domicilio (1-0) ante el Deportes Tolima la pasada fecha



Otro de los partidos destacados de esta fecha es el que enfrenta al Deportes Tolima, que se encuentra cuarto en la clasificación gracias a ser el segundo equipo menos goleado del campeonato, y al Alianza Petrolera, que a pesar de sus malos resultados como visitantes deberá sumar para asegurarse la clasificación.



Además, en esta jornada el Atlético Huila puede confirmar su descenso matemático a la segunda división del fútbol colombiano si no gana en el estadio Pascual Guerreo al América de Cali, que es tercero.



En esta lucha por no descender también se encuentran Jaguares, Envigado y Once Caldas.

La predicción

Millonarios vs. Santa Fe Foto: @millos

Según Matics, página de predicciones deportivas, se ha calculado el porcentaje de probabilidad de victoria de cada equipo en la fecha 18 de la Liga Betplay Dimayor, teniendo en cuenta los partidos programados para esta jornada.



Los porcentajes de esta fecha quedarían de esta manera:



Sábado 21 de octubre



Independiente Santa Fe vs Millonarios - 4:00 p.m.

Santa Fe 22.12% - Empate 21.59% - Millonarios 56.29%



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga - 6:10 p.m.

Unión 52.72% - Empate 21.71% - Bucaramanga 25.57%



Junior vs Once Caldas - 8:20 p.m.

​Junior 40.71% - Empate 23.73% - Once Caldas 35.56%



Domingo 22 de octubre



Boyacá Chicó vs Atlético Nacional - 4:00 p.m.

​Chicó 32.64% - Empate 23.52% - Nacional 43.84%



Independiente Medellín vs Deportivo Pereira - 6:10 p.m.

​Medellín 62.08% - Empate 19.51% - Pereira 18.41%

​Alianza Petrolera vs Deportes Tolima - 8:20 p.m.

​Alianza 31.7% - Empate 23.09% - Tolima 45.21%



Lunes 23 de octubre

América de Cali vs Atlético Huila - 8:00 p.m.

​América 72.59% - Empate 14.17% - Huila 13.24%



